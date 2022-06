Po gozdnem požaru nad Potočami: sanacija bo trajala več let

V gozdovih nad vasjo Potoče poteka sanacija po obsežnem požaru, ki je izbruhnil 28. marca. Sanirati bo treba približno 80 hektarov gozda, pri čemer bodo skušali poskrbeti za čim večjo protierozijsko zaščito. Sečnja bo trajala več kot eno leto, nato pa je v načrtu še sadnja. Sanacija bo tako trajala več let.

Priprave na sanacijo so stekle takoj, ko je bil požar pogašen. Aprila so najprej preverili vzdržnost prehodov po gozdnih cestah, organizirali pa so tudi sestanek z lastniki gozdov. "Spodbujali smo jih, naj izberejo enega izvajalca, da bo delo lažje in varnejše, hkrati pa smo izvajalce motivirali, naj dajo dobre ponudbe in ne izsiljujejo ljudi v nesreči," je povedal preddvorski župan Rok Roblek.

icon-expand Pogorišče gozdnega požara nad Preddvorom FOTO: Luka Kotnik

Sečnja poškodovanega drevja se je začela maja in je razdeljena na tri cone. V eni bodo zaradi nedostopnega terena in neugodnega rastišča izvedli minimalne posege, v drugi bodo odstranili iglavce in zaradi preprečitve erozije pustili nekatere listavce, v tretji coni pa bodo odstranili praktično vsa drevesa in pustili visoke štore, nekatere hlode in veje, da strmo območje zaščitijo pred erozijo. Hkrati ustvarjajo tudi mikro rastišča za obnovo gozda. Kot je pojasnil vodja kranjske območne enote Zavoda za gozdove Slovenije Martin Umek, bodo v gozdu pustili nekaj ožganih listavcev. Ti, če niso bili preveč ožgani, še dve leti ozelenijo in s semeni poskrbijo za svoj podmladek, potem se posušijo, saj v požaru poškodovana skorja odstopa, vročina pa je poškodovala koreninske sisteme. Ta drevesa bodo tako predvidoma odstranili šele v prihodnjih letih. "Sanacija poteka po planu, kot je bilo zamišljeno," je dosedanji potek del ocenil Umek. V maju so si na terenu ogledali izvedbo sečnje, zavod pa je organiziral tudi tečaje za varno delo v gozdu, pri čemer je lastnike in izvajalce, ki izvajajo sečnjo in bodo pozneje opravljali sadnjo, opozoril na težave terena.

"Varnost je ključnega pomena," je poudaril Umek. Glede obiska tega območja v času sanacije pa je pojasnil, da gre glavna pot na Potoško goro mimo območja sanacije, vendar ljudje pogosto uporabljajo tudi druge poti, zato je zelo pomembno, da se izogibajo vsaj delovišč. Večina lastnikov gozdov, med katerimi je največ domačinov iz vasi Potoče, je delo zaupala izvajalcem. Za več lastnikov posek z žično tehniko trenutno izvaja en izvajalec, nekateri pa vendarle posek izvajajo sami.