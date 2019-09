Po grožnji gasilcev, občina le poravnala svoje obveznosti

Občina Litija naj bi v torek, tudi pod pritiski medijev, poravnala finančne obveznosti do litijskih prostovoljnih gasilcev. Ti so namreč za četrtek napovedali zamrznitev pogodbe, ki jo imajo sklenjeno z občino, kar pomeni, da ne bi gasili in reševali ob morebitnih požarih, naravnih in drugih nesrečah ter ne bi prevažali pitne vode. Več bodo gasilci povedali danes.

V torek so litijski prostovoljni gasilci (PGD Litija) napovedali zamrznitev pogodbe o opravljanju javne gasilske službe, ker občina Litija ni poravnala finančnih obveznosti. Pogodbo, ki jo imajo sklenjeno z občino, naj bi zamrznili v četrtek, kar pomeni, da ne bi več opravljali nalog, navedenih v pogodbi. Ta pa zajema gašenje in reševanje v primeru morebitnih požarov, reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč ter izvajanje prevozov pitne vode. Še vedno pa bi izvajali naloge po pogodbi, ki jo imajo sklenjeno z Upravo RS za zaščito in reševanje, torej reševanje ob prometnih nesrečah, reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi in reševanje na in iz vode. Litijske gasilce sicer najbolj motijo neporavnane finančne obveznosti in neaktivno reševanje problematike delovanja gasilske enote.

Franci Rokavec, litijski župan FOTO: Kanal A

Po objavi grožnje litjskih gasilcev, se je včeraj, tudi pod pritiski medijev, le zganila tudi občina Litija. Kot je sporočil litijski županFranci Rokavec, je včeraj občina gasilcem poravnala del neplačanih dolgov, gre za 16.000 evrov, medtem ko okoli 5.800 evrov ostaja še neplačanih. Župan je še pojasnil, da morajo načrt glede nakupa gasilske opreme, gasilskih vozil in gradnje gasilskega doma, potrebnega za delovanja osrednje gasilske enote dogovoriti in uskladiti z Gasilsko zvezo Litija. "Predlagani program bo osnova za zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za njegovo izvajanje in mora slediti finančnim zmožnostim proračuna Občine Litija, ki pa so seveda omejene," je sporočil. Na občini sicer tudi pričakujejo, da bo v prihajajoči finančni perspektivi EU, za obdobje 2021 – 2027, možno pridobiti sredstva tudi za gradnjo gasilskih domov. "Občina Litija je za nemoteno delovanje osrednje gasilske enote zagotavljala in še vedno zagotavlja finančna sredstva za zaposlitev gasilca, ki izvaja administrativne naloge v PGD Litija in ostale naloge navedene v Pogodbi o sofinanciranju podpornega jedra PGD Litija, zagotovo pa Občina Litija ne more zagotoviti sredstev za pet zaposlenih gasilcev. Upamo, da bo problematiko delovanja in financiranja poklicnih enot in prostovoljnih enot s poklicnim jedrom uredila država z ustrezno spremembo zakonodaje," so še sporočili iz občine Litija.

Jan Marko, predsednik PGD Litija FOTO: Kanal A