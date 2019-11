Zaradi pomoči dobrih ljudi bodo prvo adventno nedeljo pričakali v novem domu

Spomin na nočno moro je še vedno živ, razlaga sogovornica: ''V pižami sem letela iz hiše in to je bilo tudi vse. Vse, kar sem imela, je bil samo telefon, s katerim sem poklicala gasilce. Res je bilo mogoče le nekaj minut, ampak bi za vedno ostala v hiši.''

V januarski noči je družina Jurše izgubila svoj dom. Ognjeni zublji so neusmiljeno uničili vse. Majda Jurše , sicer prostovoljka, ki že vrsto let pomaga bolnikom s celiakijo, in njen mož sta v zadnjem trenutku pobegnila.

Ob takratnem obisku je bila namesto doma le še praznina. Tokrat pa nas je družina Juše pričakala v novi hiši, v njihovih očeh pa so zdaj solze sreče, kot nam pove vidno zadovoljni Vladimir Jurše: ''Hvala bogu, da je tako daleč prišlo, da se bomo pred zimo vselili, da bomo na toplem in da bo družina uživala.''

Dobrota ljudi jim greje srce

V stiski niso ostali sami. Veliko ljudi jim je nesebično priskočilo na pomoč, od prostovoljnih prispevkov do gradbenega materiala. Tudi sami so noč in dan garali na hiši in jo dokončali v pičlih desetih mesecih, kar veseli tudi Boruta Slanška, koordinatorja gradnje hiše: "Za dobre ljudi ni težko biti dober človek in jim pomagati v stiski.''