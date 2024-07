Po hitrem postopku sprejeli spremembe, opozicija protestno odšla

V razpravi so opozicijski svetniki najprej nasprotovali sprejetju predloga po hitrem postopku, nato pa tudi vsebini, sejo pa so po zaključeni razpravi zapustili. Sodelovali so sicer na večjem delu seje, saj so spremembo odloka o krajinskem parku obravnavali kot predzadnjo točko na dnevnem redu.

Sprejeli so tudi dopolnilo svetniškega kluba Gibanja Svoboda, da bi na teh lokacijah o negativnih vplivih na stanje živalskih vrst in njihovih habitatov ter varstvo naravnih virov presojal mestni oddelek za varstvo okolja.

Vodja mestnega oddelka za varstvo okolja Nataša Jazbinšek Seršen je dejala, da prostore, kjer bo ob upoštevanju varstvenih ciljev dopustna izvedba prireditev, opredeljujejo, da bi zagotovili pravo ravnovesje med varovanjem naravne in kulturne dediščine ter dejavnostmi, ki tradicionalno potekajo znotraj parka. Predlog izvajanje prireditev dovoljeno na petih lokacijah, to so vrh Rožnika, Mostec, Plečnikov avditorij, sankališče ter območje med Jakopičevim sprehajališčem in otroškim igriščem.

Svetniki so na seji soglašali s poimenovanjem parka na Prulah v Park Ade Škerl in Sonje Plaskan, a v razpravi poudarili, da istospolnost ne bi smela biti razlog za poimenovanje, ampak njuni dosežki na področju kulture. Podprli so tudi poimenovanje treh ulic. To so Pod Grmado v Tacnu ter Drevakova ulica in Koliščarska ulica ob Jurčkovi cesti.

Svetnik Liste Zorana Jankovića Marjan Sedmak se je odzval na očitke o kršenju zakonodaje in dejal da pravne osnove držijo. "Zagotavljam, da so bili upoštevani vsi kompetentni členi zakona o varstvu narave," je povedal. Svetnica Gibanja Svoboda Vesna Ugrinovski pa je dejala, da se jim zdi smiselno, da se iz celotnega zavarovanega območja krajinskega parka izvzame pet področij, na katerih bodo možne prireditve. "Smo pa želeli kot dodatni okoljevarstveni ukrep dodati presojo oddelka za varstvo narave," je dodala.

Svetnik Piratske stranke Slovenije Jasmin Feratović pa je dejal, da je odlok pravno sporen, Mojca Sojar (NSi) pa je ocenila, da je predlog nerazumen in neprimeren, "zlasti ker očitno kaže, da se v ozadju urejajo zadeve za županove prijatelje". Tudi svetnik liste Glas za otroke in družine Aleš Primc je dejal, da ne nasprotuje dogodkom v parkih, a da so se tega lotili na "skrajno problematičen" način. "Zaradi enega konkretnega primera hočete spremeniti sistem, to se načeloma nikoli ne dela," je opozoril.

Na seji so za direktorja zavoda Festival Ljubljana za mandatno dobo pet let ponovno imenovali Darka Brleka, ki zavod vodi od leta 1995. S funkcije direktorja Slovenskega mladinskega gledališča pa so razrešili Tiborja Miheliča Syeda in za vršilko dolžnosti direktorja omenjenega zavoda imenovali Ingo Remeta. Svetniki so med drugim podali soglasje za izplačilo redne delovne uspešnosti direktorici Javnega zavoda Šport Ljubljana Tatjani Polajnar za leto 2023 in direktorici Zdravstvenega doma Ljubljana Antoniji Poplas Susič za leti 2022 in 2023. Slednji so sicer opozicijski svetniki v razpravi nasprotovali.

Ljubljanski mestni svetniki so sprejeli več odlokov s prostorskega in infrastrukturnega področja. Tako so potrdili predloga odlokov za ureditev nove komunalne infrastrukture na območju biotehniških fakultet v bližini živalskega vrta ter v delu Tacna in prižgali zeleno luč dopolnjenemu osnutku odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Vožarskega pota na Prulah.

V sklopu točk, s katerimi so današnjo sejo razširili, pa so med drugim prikimali tudi osnutku pogodbe o prodaji treh nezazidanih stavbnih zemljišč ob Barjanski cesti na jugu mesta. Kot navajajo v vodstvu občine, gre za zemljišča, ki jih občina ne potrebuje, zanje pa ima neformalno ponudbo neimenovanega interesenta in jih bo tako ponudila na dražbi. Navedena izklicna vrednost je 2,68 milijona evrov. Med načrti zainteresiranih investitorjev za to območje sta se v zadnjih letih omenjali tako gradnja stanovanj kot ureditev nakupovalnega središča.

Tudi pred današnjo sejo mestnega sveta je Primc organiziral shod za zaščito pitne vode. Tokrat je poudaril, da je upravna inšpekcija ugotovila nepravilnosti pri izdaji odločbe, da za kanal C0 ni potrebna presoja vplivov na okolje. Nasprotoval je tudi nagradi vodstvu Zdravstvenega doma Ljubljana za delovno uspešnost.