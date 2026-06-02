Po hitrih zaslišanjih v četrtek glasovanje o ministrski ekipi

Predsednika SDS Janeza Janšo je DZ za novega predsednika vlade izvolil 22. maja, natanko dva meseca po državnozborskih volitvah. Ministrsko ekipo pa je Janša državnemu zboru predlagal minuli četrtek, ko je vložil listo ministrskih kandidatov za 16. slovensko vlado.

V novi vladni ekipi, ki jo predlaga Janša, bo 15 ministrov. Med koalicijskimi partnericami je največ, sedem ministrskih stolčkov pripadlo SDS, štiri NSi, Demokratom trije, Fokusu eno, SLS pa je ostala brez svojega ministrskega kandidata. Med kandidati je sicer deset moških in pet žensk, več kandidatov že ima ministrske izkušnje ali pa so že delovali na ministrstvih.

Še pred potrjevanjem ministrov na plenarni seji pa se morajo zaključiti predstavitve kandidatov pred matičnimi delovnimi telesi DZ. Prva osmerica je svoje načrte za delo predstavila v ponedeljek, preostale to zaposluje danes.

Kar nekaj nezadovoljstva, zlasti v opoziciji, je sicer požela tesna časovnica sej delovnih teles z zaslišanji ministrskih kandidatov. Predstavitve vseh 15 kandidatov so bile namreč načrtovane v dveh dneh, sočasno po dve v razmiku na tri ure. Vsi odbori DZ sicer svojega dela v predvidenih časovnih okvirjih niso zaključili, zato je že v ponedeljek sledilo nekaj prekinitev in nadaljevanj v večernih in nočnih urah. Na to so na današnji seji kolegija opozorili tudi vodje poslanskih skupin opozicijskih strank, medtem ko so predstavniki koalicijskih ocenjevali, da je bilo predvidenega časa dovolj, če opozicija sej ne bi podaljševala s postopkovnimi preigravanji.