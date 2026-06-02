Slovenija

Po hitrih zaslišanjih v četrtek glasovanje o ministrski ekipi

Ljubljana, 02. 06. 2026 14.33 pred 1 uro 3 min branja 16

Avtor:
STA L.M.
Janez Janša

Poslanci bodo na četrtkovem izrednem zasedanju odločali o imenovanju ministrske ekipe četrte vlade prvaka SDS Janeza Janše, je danes sklenil kolegij predsednika DZ. Pričakovano celodnevna razprava se bo začela ob 9. uri, ob koncu bo sledilo glasovanje o listi ministrskih kandidatov in zatem po pričakovanjih zaprisega novoizvoljenih ministrov.

Predsednika SDS Janeza Janšo je DZ za novega predsednika vlade izvolil 22. maja, natanko dva meseca po državnozborskih volitvah. Ministrsko ekipo pa je Janša državnemu zboru predlagal minuli četrtek, ko je vložil listo ministrskih kandidatov za 16. slovensko vlado.

V novi vladni ekipi, ki jo predlaga Janša, bo 15 ministrov. Med koalicijskimi partnericami je največ, sedem ministrskih stolčkov pripadlo SDS, štiri NSi, Demokratom trije, Fokusu eno, SLS pa je ostala brez svojega ministrskega kandidata. Med kandidati je sicer deset moških in pet žensk, več kandidatov že ima ministrske izkušnje ali pa so že delovali na ministrstvih.

Še pred potrjevanjem ministrov na plenarni seji pa se morajo zaključiti predstavitve kandidatov pred matičnimi delovnimi telesi DZ. Prva osmerica je svoje načrte za delo predstavila v ponedeljek, preostale to zaposluje danes.

Kar nekaj nezadovoljstva, zlasti v opoziciji, je sicer požela tesna časovnica sej delovnih teles z zaslišanji ministrskih kandidatov. Predstavitve vseh 15 kandidatov so bile namreč načrtovane v dveh dneh, sočasno po dve v razmiku na tri ure. Vsi odbori DZ sicer svojega dela v predvidenih časovnih okvirjih niso zaključili, zato je že v ponedeljek sledilo nekaj prekinitev in nadaljevanj v večernih in nočnih urah. Na to so na današnji seji kolegija opozorili tudi vodje poslanskih skupin opozicijskih strank, medtem ko so predstavniki koalicijskih ocenjevali, da je bilo predvidenega časa dovolj, če opozicija sej ne bi podaljševala s postopkovnimi preigravanji.

Državni zbor
Državni zbor
FOTO: Bobo

A kljub temu je pričakovati, da bodo, če ne bo večjih presenečenj, vsi kandidati dobili zeleno luč pristojnih parlamentarnih odborov.

Tako je predvideno, da bodo poslanci o potrjevanju ministrske ekipe odločali v četrtek. DZ glasuje o listi kandidatov za ministre kot celoti, potrditi pa jo mora večina poslancev, ki se udeležijo glasovanja.

Če lista ni izglasovana, se opravi novo glasovanje o novi listi kandidatov, ki jo mora predsednik vlade vložiti v desetih dneh od dneva prvega glasovanja. Nanjo lahko predsednik vlade uvrsti kandidate, ki jih je uvrstil že na listo, ki ni bila izglasovana. Če tudi nova lista kandidatov ni izglasovana, lahko predsednik vlade predlaga, naj se o vsakem kandidatu glasuje posebej.

Šteje se, da je vlada nastopila funkcijo, če sta imenovani več kot dve tretjini ministrov, pri čemer se ne vštevajo ministri brez resorja.

Janez Janša
Janez Janša
FOTO: Bobo

Zapleti pri potrjevanju četrte Janševe ekipe ministrov bi sicer bili politično presenečenje.

Po pričakovani zeleni luči DZ bo tako sledila zaprisega ministrov pred DZ, zatem pa po pričakovanjih tudi prva seja nove vlade.

Na dnevnem redu četrtkove izredne seje DZ pa so tudi mandatno-volilne zadeve. Med drugim SDS predlaga zamenjavo mest svojih poslancev Andreja Poglajna in Anje Bah Žibert v dveh delovnih telesih DZ. Predlagajo, da Poglajen prevzame predsedniško mesto v odboru DZ za pravosodje, Bah Žibert pa bo namesto njega zasedla podpredsedniško mesto v mandatno-volilni komisiji.

Kolegij DZ je na današnji seji odločil tudi, da bodo poslanci predlog dopolnitve zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah obravnavali po skrajšanem postopku.

KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BrezPitt
02. 06. 2026 16.31
Se pa mudi tej vladi. Pa še nekaj dni nazaj pravili, da se jim nikamor ne mudi, da so pripravljeni celo na predčasne volitve:)
Odgovori
+1
1 0
wsharky
02. 06. 2026 16.04
naš papež Janez Arestantski IV bo popeljal domovino Slovenijo v smer jedrne evrope
Odgovori
+4
5 1
Dobro opazujem
02. 06. 2026 15.54
Jansi se smeji kako je z strankami nalagal drzavljane. To se ni za smejat to je se za skrit,da premores biti pripravljen za vladanje tudi svinglat in lagat. Vprasajmo ,ce imajo taki ljudje doma ogledalo in ce se pogledajo v njega.
Odgovori
-1
6 7
Scorpionnn
02. 06. 2026 16.07
Ti slabo opazuješ....ko so volitve mimo je 90 poslancev enakopravnih..ne naši pa vaši...programska sorodnost strank z SDS je jasna in loalicija tudi in tu so dejstva ne laži.JJ ni nkogar izključeval tako kot Golob in JJ je sposoben povezovanja.
Odgovori
+3
4 1
dron
02. 06. 2026 15.45
Avtokratska s fašističnimi metodami, taka vlada bo škodila vsem državljanom tudi tako imenovanim sektaškim ritoliznikom🙈🥵👅🐑🫡
Odgovori
+4
7 3
Julijann
02. 06. 2026 16.13
Avtokratiuem je še najbolj pokazal Golob.
Odgovori
-4
0 4
Korija ni več.
02. 06. 2026 15.34
Vse najboljše novi vladi.
Odgovori
+0
9 9
Bolfenk2
02. 06. 2026 15.26
Čim prej nova vlada, da si delovni ljudje oddahnemo. Dovolj je bilo levičarskega terorja z davki nad delavci in podjetniki.
Odgovori
+6
16 10
Slovenska pomlad
02. 06. 2026 15.23
Mudi se Janši,da skrije Izraelske sledi.
Odgovori
-4
11 15
Korija ni več.
02. 06. 2026 15.35
Deluješ mi slabo..🤣
Odgovori
-7
2 9
AleksanderS
02. 06. 2026 15.19
Veselim, se foto termina primpredaje poslov - ko Golob predaja posle novemu premijeju Janši - to bo neprecenljiva fotka
Odgovori
+5
12 7
AleksanderS
02. 06. 2026 15.17
Končno v četrtek dobimo novo vlado !
Odgovori
+0
10 10
flojdi
02. 06. 2026 15.15
..stavim da se enim primerkom celo narcise smejijo..
Odgovori
+5
6 1
Sixten Malmerfelt
02. 06. 2026 14.34
V petek bo imenovana ob 2.00.
Odgovori
+2
5 3
