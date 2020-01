Po hudem požaru na Dovjem: proračunska rezerva, županova nagrada in sejnine za sanacijo

3. januarja dopoldan je v središču strnjenega naselja Dovje zaradi samovžiga materiala v lopi izbruhnil obsežen požar, ki je zajel dve stanovanjski hiši in dva hleva na treh domačijah. V požaru je nastala ogromna škoda, zato so oškodovanim družinam na pomoč priskočili sokrajani in drugi. Oblikovali so civilno pobudo Vsi smo Dovje in začeli sanacijo in zbiranje sredstev.

"Pokazalo se je, kako smo še vedno pripravljeni pomagati sosedu in vas Dovje, ki je že tako zgrajena na tesno, je pokazala, da so tesni in pristni tudi odnosi med krajani, in če kje, potem na Dovjem stopijo skupaj," je izpostavil kranjskogorski župan Janez Hrovat. Na pomoč so namreč priskočili skoraj vsi vaščani.