Do rezultatov analiz vrtnin in sadja ne uživajte, ukrep prekuhavanja vode ostaja

Šole in vrtci na območju Cerknice in Rakeka po požaru v podjetju Fragmat samevajo. Občina Cerknica in tamkajšnja civilna zaščita sta se namreč odločili za preventivno zaprtje vzgojno-izobraževalnih ustanov, da se maksimalno prepeči vse možne posledice požara. Zaenkrat je še vedno potrebno prekuhavati pitno vodo, a ne zaradi morebitne onesnaženosti, pač pa zaradi obremenjenosti vodovodnega sistema.

Zaradi požara, ki je v četrtek zvečer izbruhnil v obratu Fragmata v Podskrajniku, so danes zaprte šole v Cerknici, Rakeku in v Begunjah. Požar so gasilci sicer uspeli omejiti že po nekaj urah, kljub temu pa je v zrak ušlo veliko dima. Zato so se pristojni odločili, da bodo šolarji danes doma, zaprt pa bo tudi vrtec v Cerknici in v Rakeku.

Župan Marko Rupar je zatrdil, da valeta bo, le z manjšim zamikom. FOTO: POP TV

Župan Občine CerknicaMarko Rupar je danes dejal, da je bila intervencija gasilcev zelo hitra, s čimer so preprečili, da bi bila nevarnost za okolico večja. Občina je preventivno zaprla vzgojno-izobraževalne ustanove, da maksimalno prepeči vse možne posledice požara. Glede ukrepa obveznega prekuhavanja vode, pa je župan dejal, da ta zaenkrat še velja, da pa ni posledica onesnaženja z dimom oziroma sajami, pač pa je posledica preobremenitve vodovodnega in kanalizacijskega sistema zaradi gašenja. "Sistem ob gašenju je bil tako obremenjen, da so morali določene krake zapreti, zelo obremenjena je bila tudi čistina naprava."

V požaru je nastala ogromna materialna škoda, k sreči pa nihče ni bil poškodovan. FOTO: Aljoša Kravanja

Zato so se odločili za preventivno prekuhavanje pitne vode, ki velja v Cerknici, Dolenji vasi, Dolenjem Jezeru, Goričici, Grahovu, Ivanjem selu, Lipsenju, Martinjaku, Otoku, Podskrajniku, Rakeku, Slivici, Uncu, Zelšah, Žerovnici, Gorenjem Jezeru in Lazah.

Zadostuje, da voda burno vre tri minute, nato jo hranite v hladilniku in porabite v 24 urah. Če je voda motna, jo pred prekuhavanjem zbistrite z usedanjem in nato filtrirajte. "Komunala je naredila analize, v roku dopoldneva bo zadeva sanirana. Vodno zajetje ni bilo v območju, kamor je padal pepel. Direktnega stika oz. tega, da bi prišlo do vdora meteorne vode, ni bilo," je še povedal župan. Na NIJZ do rezultatov analiz odsvetujejo uživanje vrtnin in sadja

Prve raziskave ELME niso pokazale večjih nevarnosti ob požaru tovarne. Še vedno pa je v zraku prisotna povečana koncentracija prašnih delcev. Podrobnejše analize zraka in vode bodo znane jutri tekom dneva, zato svetujejo, da se do rezultatov analiz občani Cerknice obnašajo, kot da gre za zdravju škodljive snovi.

Z Nacionalnega inštituta za javno zdravje so danes sporočili, da je bilo zaradi požara v zraku veliko dražečih snovi, ki povzročajo draženje očesne veznice, kašelj, slabost, draženje dihal. Poleg tega pa tudi rakotvorne snovi, zato so bili vsi ukrepi naravnani, da se ljudje izognejo vdihavanju dima. Danes bo Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano (NLZOH) v koordinaciji z NIJZ na terenu odvzel vzorce vrtnin ter mivke iz peskovnikov izpostavljenih vrtcev oziroma šol. Prebivalcem svetujejo: - osebe, ki so bile izpostavljene dimu in čutijo zdravstvene težave, naj se posvetujejo s svojim zdravnikom. - če ste bili izpostavljeni snovem, ki so nastajale pri požaru, odstranite prah in onesnaženo obleko ter jo shranite v plastično vrečko. Izpostavljeno kožo operite z milom in velikimi količinami vode. Obrišite se in ponovno izperite. - če je vidna kakršnakoli onesnaženost okolja, je najbolje, da se temu področju izognete, dokler ta območja niso očiščena. - izogibajte se dotikanju izpostavljenih površin in tekočin, ki so povezane s požarom. Uporaba pitne vode - upoštevajte priporočila upravljavca vodovoda oz. Uprave RS za zaščito in reševanje. Za lastnike kapnic velja, da pred nastopom padavin preusmerijo vodo iz s požarom onesnaženih lovilnih površin stran od hranilnika za vodo in s tem preprečijo onesnaženje vode. - priporočajo čiščenje površin, ki jih je dosegel dim. - priporočajo, da vrtnine in sadje, ki so vidno onesnaženi s sajami, zavržete. Ostalih vrtnin in sadja pa ne uživajte do objave rezultatov analiz. - če je mogoče, preprečite raznos onesnaževal (pepela) v neonesnažena območja (npr. menjava obutve, uporaba predpražnika, čiščenje tačk domačih živali).

