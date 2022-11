Po hudi prometni nesreči mu je diagnoza ADHD dala nov smisel v življenju

Reševalec na motorju, v gorah, vojak. Vse to je bilo življenje takrat 27-letnega Matica Novaka, vse do usodnega dne, 5. junija 2019, ko mu je klic na pomoč ponesrečenemu mlademu motoristu spremenil življenje. "Prižgal sem lučke in sireno ter polkrožno obrnil in odhitel na pomoč. Niti malo se nisem zavedal kaj me čaka za tistem vogalu in ko je počilo, se je čas ustavil," pripoveduje.

Spomini na nesrečo so tudi tri leta po njej še kako živi. Matic je bil pri zavesti ves čas in občutil je vso bolečino, ki mu jo je nesreča zadala. Ker ko reševalec ve, kaj sledi po takšni nesreči, je takrat začel delati pregled svojega telesa: kje čuti zategovanje, bolečino, kje ga kaj peče, kje je kaj mokro, kje krvavi. "Najbolj sem se ustrašil, da sem prekrit z bencinom, popečen gor po vratu in do hrbtenice dol," se spominja.

Nikoli ne bo pozabil pogleda v očeh reševalca in prijatelja, ki mu je prihitel na pomoč: "Reševalci smo med seboj zelo povezani in, ko te gledajo, ko ne vedo, kaj se s tabo dogaja. To so kar težki trenutki. Zrak rata tako gost, da bi ga lahko tudi rezal. Emocije v zraku so zelo močne."