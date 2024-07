Po hudi ujmi odpravljanje posledic, na območju prepoved gibanja

Je pa štab civilne zaščite Občine Preddvor v soboto zaradi izrednega stanja in predvsem zaradi varnosti vseh do nadaljnjega odredil prepoved gibanja na območju Kokre. Prepovedano je tudi nepooblaščeno preletavanje z droni, saj bodo pristojni snemali stanje.

Medtem so zaradi poškodovanih cest prekinjene prometne povezave do nekaterih kmetij na okoliških pobočjih, do katerih bodo, pojasnjuje župan, danes skušali urediti potrebne dostave.

Za 47 belgijskih skavtov, ki so jih ob neurju evakuirali iz sosednje doline in jim nudili začasno namestitev, so našli nadomestno lokacijo za taborjenje, regijska civilna zaščita pa jim bo zagotovila potrebne šotore. Tam bodo po napovedih ostali do petka, ko imajo že od prej načrtovan prevoz za vrnitev domov, je še povedal župan.