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Slovenija

Po imenovanju ministrov bodo v DZ prišli štirje nadomestni poslanci

Ljubljana, 04. 06. 2026 19.33 pred 12 urami 2 min branja 4

Avtor:
STA Ti.Š.
Protikorupcijski shod na Trgu Republike

Po imenovanju ministrov bodo v DZ prišli štirje nadomestni poslanci. Dozdajšnjo poslanko SDS Suzano Lep Šimenko bo glede na volilni izid volitev v DZ nadomestil Luka Simonič, dozdajšnja poslanca NSi, SLS in Fokus Jerneja Vrtovca in Janeza Ciglerja Kralja Andrej Černigoj in Janez Beja, dozdajšnjega poslanca Demokratov Tadeja Ostrca pa Marko Kušar.

Suzana Lep Šimenko je bila danes imenovana za ministrico brez listnice za Slovence v zamejstvu in po svetu, Jernej Vrtovec je postal minister za infrastrukturo in energetiko, Janez Cigler Kralj minister za kmetijstvo, Tadej Ostrc pa minister za zdravje.

Trem članom nove vlade bo prenehala tudi funkcija, ki jo imajo v posameznih delovnih telesih DZ. Cigler Kralj tako ne bo več podpredsednik odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost, Lep Šimenkova ne bo več podpredsednica odbora DZ za finance, Ostrc pa ne bo več niti podpredsednik odbora DZ za zdravje niti član komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Funkcije v odborih DZ jim bodo prenehale, ko se bo DZ s tem seznanil na seji, je po potrditvi nove vlade povedal predsednik DZ Zoran Stevanović.

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Novega predsednika vlade in prvaka SDS Janeza Janšo je po izvolitvi za mandatarja minuli teden v poslanskih klopeh že nasledila Maruša Babnik.

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Še kakšno menjavo v poslanskih vrstah pa je pričakovati po imenovanju državnih sekretarjev.

Lep Šimenko, Vrtovec, Cigler Kralj in Ostrc so člani nove ministrske ekipe pod Janševim vodstvom, ki jo je DZ danes potrdil z 49 glasovi za in 30 proti. Ekipo 15 ministric in ministrov sestavljajo SDS, Demokrati ter trojček NSi, SLS in Fokus, podprli pa so jo tudi v Resnici in poslanca narodnih skupnosti.

ministri nadomestni poslanci Luka Simonič Andrej Černigoj Janez Beja Marko Kušar

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KOMENTARJI4

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Smuuki
05. 06. 2026 08.08
Prihaja svež veter, mlade ideje, nova moč. Še obstaja upanje za Slovenijo. Vredno je bilo biti v prvi bojni za Slovenijo. Po 4 letih razočaranja se vrača upanje. Upam da na proslavi ne bom gledal aste, maljevca, makarovičke, jankoviča
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+2
2 0
kivzfccz
04. 06. 2026 21.53
Čestitke Andrej. Želim ti mnogo pozitivne energije,v tvojo poštenost pa ne dvomim,ker vem od kje izhajas
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+1
1 0
Artechh
04. 06. 2026 21.08
Golob bo pocakal pol leta preden gre v ngen da ne zgubijo sedez?
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+2
2 0
thor82
04. 06. 2026 21.48
Ngen je od Merlaka in nima nič z golobom. Verjetno si misli gen.i
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0 0
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