Po imenovanju ministrov bodo v DZ prišli štirje nadomestni poslanci

Suzana Lep Šimenko je bila danes imenovana za ministrico brez listnice za Slovence v zamejstvu in po svetu, Jernej Vrtovec je postal minister za infrastrukturo in energetiko, Janez Cigler Kralj minister za kmetijstvo, Tadej Ostrc pa minister za zdravje.

Trem članom nove vlade bo prenehala tudi funkcija, ki jo imajo v posameznih delovnih telesih DZ. Cigler Kralj tako ne bo več podpredsednik odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost, Lep Šimenkova ne bo več podpredsednica odbora DZ za finance, Ostrc pa ne bo več niti podpredsednik odbora DZ za zdravje niti član komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Funkcije v odborih DZ jim bodo prenehale, ko se bo DZ s tem seznanil na seji, je po potrditvi nove vlade povedal predsednik DZ Zoran Stevanović.