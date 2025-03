Po izbruhu parkljevke in slinavke na Madžarskem nadzor goveda v Sloveniji

Zaradi izbruha parkljevke in slinavke na Madžarskem je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin konec tedna izvedla nadzor na vseh gospodarstvih v Sloveniji, ki so v zadnjem času prejela govedo z Madžarske. Do izteka inkubacijske dobe bolezni je odredila prepoved premikov živali.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je takoj po prejemu informacije o izbruhu parkljevke in slinavke (SIP)na Madžarskem pridobila podatke o premikih živali z Madžarske v Slovenijo. Ob tem so ugotovili, da je bila Slovenija v zadnjem mesecu prejemnica več pošiljk živali, ki bi lahke predstavljale tveganje za vnos bolezni.

Pregled goveda FOTO: Shutterstock icon-expand

UVHVVR je zaradi tega izvedla nadzor na vseh gospodarstvih, ki so prejela živali z Madžarske; opravljen je bil klinični pregled živali. Kliničnih znakov SIP sicer zaenkrat niso odkrili, je pa inšpekcija na zadevnih gospodarstvih odredila prepoved premikov živali do izteka inkubacijske dobe bolezni (14 dni). Madžarske oblasti so takoj po potrditvi bolezni SIP 6. marca letos sprejele ukrepe za pokončanje prizadetih živali in vzpostavitev območij z omejitvami ter prepoved premikov dovzetnih živali in proizvodov iz teh območij. Z laboratorijskimi preiskavami so potrdili, da gre za serotip O virusa SIP, ki pa ni soroden virusu, ki je bil potrjen pri nedavnem izbruhu bolezni v Nemčiji. Vzorce so za nadaljnje preiskave poslali v evropski referenčni laboratorij za SIP.