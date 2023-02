Po izjavah o 'ustavitvi slovenizacije' Slovenija pozvala k prepovedi podmladka FPÖ

Podmladek FPÖ je pred prihajajočimi deželnozborskimi volitvami na avstrijskem Koroškem volivce v objavi na družbenem omrežju Instagram pozval, naj z glasovanjem z oblasti umaknejo socialdemokratsko stranko (SPÖ) in s tem ustavijo "slovenizacijo" dežele. Objavo so sicer kasneje umaknili s spleta, a je povzročila nemalo razburjenja tako v Sloveniji kot v Avstriji.

Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) so v petek opravili pogovor z avstrijsko veleposlanico Elisabeth Ellison-Kramer, ki se je v imenu Avstrije odločno distancirala od omenjene objave. Dan pred tem so poleg tega prek slovenskega veleposlaništva na Dunaju posredovali verbalno noto avstrijskemu ministrstvu za evropske in mednarodne zadeve.

APA je očitno pridobila vpogled v omenjeno noto in danes poroča, da se Slovenija v njej sklicuje na 5. odstavek 7. člena Avstrijske državne pogodbe (ADP), ki pravi, da "se mora dejavnost organizacij, ki merijo na to, da odvzamejo hrvaškemu ali slovenskemu prebivalstvu njegov značaj ali pravice kot manjšine, prepovedati".