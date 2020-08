Po izjavi za našo televizijo razrešili predsednika društva kriminalistov

Slavko Korošje kot predsednik Društva kriminalistov Slovenije že opozoril, da ko gre za usmeritve in obvezna navodila ministra, pristojnost ministra ne velja za policijske postopke, katerih usmerjanje je na podlagi zakona, ki ureja kazenski postopek, prevzel tožilec. In opozoril, da je NPU specializirana enota za odkrivanje in preiskovanje najhujših oblik kriminalitete, kjer vse preiskave usmerja državni tožilec.

V ponedeljek je podobno izrekel tudi za televizijo: "Nas lahko skrbi nevarnost in dvom, ali prihaja čas, ko bodo tudi politiki usmerjali predkazenski postopek." Naslednji dan pa je po naših neuradnih informacijah že prišlo do sankcioniranja – razrešen naj bi bil kot pomočnik direktorja uprave kriminalistične policije. To dejanje pa verjetno velja tudi kot opozorilo za druge policiste in zaposlene na ministrstvu za notranje zadeve in v policiji – v kolikor se ne strinjate z navodili in vizijo ministra, četudi kršijo strokovne smernice, lahko hitro izgubite službo.