Po izločitvi dokazov naj bi pripor zapustil še eden izmed obtoženih

Satko Zovko je bil skesana priča v preiskavi proti članom hudodelske združbe, znane kot Škaljarski klan. Njegovo truplo so 29. novembra 2024 našli v avtomobilu na Brdu v Ljubljani, ko naj bi se vračal iz tamkajšnje igralnice. Šest dni po umoru so v ljubljanskih Črnučah zaradi suma prijeli prve tri osumljence.

Zaradi domnevnega sodelovanja pri umoru so morali v pripor Dino Muzaferović - Cezar, Jaka Bergant, Roland Cretu, Osman Kostić in Vili Sušnik, šestemu priprtemu Bobanu Stojanoviću pa tožilstvo očita trgovanje z drogo. Obtožnica je postala pravnomočna poleti 2025. A je zadeva obstala v fazi predobravnavnega naroka, saj je obramba zahtevala izločitev dela dokazov, ki so bili po njenem mnenju pridobljeni nezakonito.

Do preobrata je prišlo konec maja, ko je sodišče iz sodnega spisa izločilo številne ključne dokaze, za katere je presodilo, da so bili pridobljeni na nezakonit način. Specializirano državno tožilstvo se je na sklep o izločitvi pritožilo, a je višje sodišče septembra sklep prvostopenjskega sodišča potrdilo.

Kot poroča Žurnal24, je pričakovati odpravo pripora vsem obdolženim, razen Muzaferoviću, ki ga čakajo še drugi kazenski postopki, za povrh pa po njem povprašujejo tudi hrvaški organi pregona.