Po izmišljenem požaru v parku policija preverja sum storitve kaznivega dejanja

Župan občine Radenci Roman Leljak je pred dnevi klical številko za klic v sili, da v radenskem parku gori objekt. Na poziv so se odzvala vsa prostovoljska gasilska društva, ko so prišla na kraj, pa je bilo jasno, da požara ni. Leljak je pojasnil, da občina Radenci ni organizirala lažne gasilske vaje, ampak "enodnevno taktično vajo", o kateri so pet dni prej obvestili tudi policijo. S PU Murska Sobota so nam sporočili, da so prejeli prijavo in da so že sprožili notranjevarnostni postopek.

Policija preverja morebiten sum storitve kaznivega dejanja "zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost". Policija je sporočila, da preverjajo tudi morebiten sum storitve kaznivega dejanja "zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost". V skladu z zakonodajo policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij je bila o dogodku obveščena Okrožna državna tožilka, ki usmerja postopek. O svojih ugotovitvah bo policija po vseh zbranih obvestilih obvestila Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti. Leljak: Občina Radenci ni organizirala lažne gasilske vaje Z občine Radenci odgovarjajo, da niso organizirali lažne gasilske vaje. Po besedah župana Leljaka je bila v skladu z zakonom izvedena "enodnevna taktična vaja", o kateri so pet dni prej obvestili tudi policijo. "Alarmiranje se je v skladu z elaboratom izvedlo preko Regijskega centra za obveščanje (Reco112) po poslanem telefonskem klicu, v katerem se mora jasno navesti, da se aktivirajo samo gasilska društva v Občini Radenci," pojasnjuje Leljak. Na vprašanje, zakaj se je odločil za tako potezo, odgovarja, da jim je tako postopanje dovoljeno v skladu z zakonom. PREBERI ŠE Leljak z izmišljenim požarom preverjal odzivnost gasilcev Pred dnevi je radenski župan Leljak na Facebooku namreč zapisal, da je okoli pol devetih zjutraj s klicem na 112 sprožil gasilsko vajo za vsa gasilska društva v občini. "O vaji je bil obveščen sam komandir Policije. Prvo društvo je bilo na kraju "požara" v 16 minutah, vsi ostali v času do 30 minut. Pisno analizo vaje bodo izvedli gasilci in z njo seznanili župana. Čestitam gasilcem. Fantje so res v pripravljenosti in poznajo svoje humano delo. Občanom se opravičujemo za vznemirjanje," je zapisal.