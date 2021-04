Po Izoli nič več v kopalkah.

Izolski svetniki so v prvi obravnavi sprejeli predlog odloka o javnem redu in miru, ki med drugim prepoveduje sprehajanje po mestu v neprimerni opravi, torej brez oblačil ali dela oblačil nad pasom ali pod njim, razen na območjih kopalnih voda. Svetniki so predlog odloka posredovali v 20-dnevno obravnavo članom občinskega sveta. Z omenjenim odlokom bi tudi pravno prepovedali sprehod po mestu v kopalkah in izrekanje glob v primeru kršitev.

Z odlokom bi med drugim prepovedali tudi, da bi na kopališčih s kopalnimi brisačami ali drugimi predmeti vnaprej 'rezervirali' površino, odnašanje živih ali odmrlih školjk in polžev s priobalnega pasu, organizacijo piknikov, popivanja in prenočevanja na kopališčih in parkiriščih, prepovedali pa bi tudi hranjenje golobov in galebov in vožnjo navadnih in električnih koles in skirojev po površinah, namenjenih pešcem.

Nadzor nad kršitvami bodo opravljali mestni redarji in občinski inšpektorji, globa pa se giba med 400 evri za posameznika, pa do 2000 evrov za pravno osebo in samostojnega podjetnika. Sprejetje odloka načrtujejo še pred poletno sezono, so sporočili z izolske občine. Sicer pa je bila Izola od leta 2017 brez veljavnega odloka o javnem redu in miru. Slednji je namreč takrat prenehal veljati.