Po izpustitvi osumljenca za smrt Novomeščana sestanek pri Golobu

Potem ko so v petek iz izpustili pripora 21-letnega osumljenca za smrt Novomeščana, je premier Robert Golob sklical sestanek s predstavniki pristojnih ministrstev in organov. Pozval jih je k transparentnosti in tekočem obveščanju javnosti, so povedali v njegovem kabinetu. Policija pa je poudarila, da so kriminalisti in policisti izvedli intenzivno, strokovno in zakonito kriminalistično preiskavo. Ta se sicer zdaj nadaljuje.

Po podatkih kabineta predsednika vlade se je premier Robert Golob dopoldne sestal s predstavniki ministrstev za pravosodje in notranje zadeve ter Policije, vrhovnega sodišča in tožilstva. Sestanek je bil interne narave, so pojasnili in dodali, da je sogovornike pozval, naj zaradi občutljivosti primera poskrbijo za transparentnost in tekoče obveščajo javnost. S tem je seznanil tudi novomeškega župana Gregorja Macedonija. 21-letnika je Policija prijela kmalu po usodnem napadu na Novomeščana 25. oktobra pred lokalom Patriot v Novem mestu, sodišče pa ga je v petek izpustilo iz pripora, ker ni bil več podan utemeljen sum storitve očitanega kaznivega dejanja. "Z izvajanjem dokazov v preiskavi se je namreč ugotovilo, da ni več podana večja verjetnost, da je prav priprti storil očitano kaznivo dejanje na škodo oškodovanega, kot da ga ni storil," so zapisali. Odprava pripora ne pomeni, da za usoden udarec ne bo odgovarjal nihče, še manj, da je zadeva s tem zaključena, so zatrdili na vrhovnem državnem tožilstvu. Kot so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, bodo v okviru svojih pristojnosti naredili vse, da storilec ne bo ostal nekaznovan.

Sveče pred lokalom Lokalpatriot v Novem mestu FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Pojasnili so, da je okrožno državno tožilstvo v Novem mestu v primeru napada na pokojnega postopalo hitro in na podlagi v tistem trenutku znanih dejstev. Na podlagi prejete kazenske ovadbe in priložene obsežne dokumentacije je ocenilo, da je podan utemeljen sum, da je kaznivo dejanje storil ovadeni. Zato je vložilo zahtevo za preiskavo in predlagalo pripor. Dodali so, da izjave, ki jih zbere in zapiše policija v predkazenskem postopku, v kazenskem postopku niso dokaz. Za dokaz namreč veljajo le izjave, ki so podane pred preiskovalnim sodnikom. Samo na te izjave se nato lahko opre sodba. Tekom kazenske preiskave se lahko stopnja začetne utemeljenosti suma, kot je izhajala iz prilog kazenske ovadbe, ne nadgradi, temveč se zniža, kar ni posledica napačnega ali slabega dela policije in tožilstva, pač pa je to odvisno od konsistentnosti izjav prič, še posebej, če očitek večinoma temelji na njihovih izjavah. To je bil po navedbah tožilstva tudi razlog, da je sodišče zoper obdolženega odpravilo pripor.

'Policisti in kriminalisti so izvedli intenzivno, strokovno in zakonito kriminalistično preiskavo'

Tudi s Policije so sporočili, da izjave oseb, podane Policiji v predkazenskem postopku, nimajo enake procesne teže kot izjave prič, podane pred sodiščem v fazi sodne preiskave. Policija na kasnejši potek zaslišanj, način pričanja ali morebitne spremembe izjav v sodnem postopku nima vpliva, so zapisali. Zatrdili so, da so kriminalisti in policisti izvedli intenzivno, strokovno in zakonito kriminalistično preiskavo. Na podlagi zbranega gradiva je državni tožilec po zaslišanju osumljenca predlagal odreditev pripora, o katerem je nato neodvisno odločil preiskovalni sodnik. Dejstvo, da je bil pripor odrejen in kasneje tudi podaljšan, potrjuje, da so bili v tistem trenutku izpolnjeni zakonski pogoji za obstoj utemeljenega suma in pripornih razlogov, so poudarili na Policiji.