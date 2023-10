Po izraziti ohladitvi se bo pričelo indijansko poletje

Danes popoldne bo večinoma sončno. Po nekaterih nižinah se bo še zadrževala nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Po nižinah bo zjutraj megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od –1 do 3, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 10 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 17 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno oblačno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo ponekod na zahodu rahlo deževalo. V četrtek bo oblačno. Predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji bo deževalo, vmes bodo tudi posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, spet bo topleje, napovedujejo na Arso.