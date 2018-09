Po izraziti otoplitvi sobota prinaša novo ohladitev

Po svežem začetku tedna nas je včeraj dosegla izrazita otoplitev in temperature so v večjem delu države po več dneh spet poskočile malo nad 20 stopinj Celzija. Nižine bo najtoplejši zrak dosegel danes, ko se bo v večjem delu države ogrelo do 23, na Primorskem pa celo do 28 stopinj Celzija.

A otoplitev bo le kratkotrajna, saj se bo že jutri občutno ohladilo. Obsežen in močan anticiklon, ki je v zadnjih dneh skrbel za idilične razmere, je že začel slabeti. Prek srednje Evrope se bo danes pomikala hladna fronta, ki pa padavin večinoma ne bo prinesla. Na vreme pri nas bo ob koncu tedna vplivala le z nekoliko povečano oblačnostjo in spet nižjimi temperaturami. jesen FOTO: iStock Pred novo spremembo vremena pa nas čaka še en sončen dan, ko bomo na nebu le s težavo uzrli kakšen oblak. Po svežem začetku dneva se bodo temperature dvignile najvišje v tem tednu. Na Goriškem bodo dosegale visokih 28, ob morju 25 stopinj Celzija. Drugod po državi bo okoli 22 ali 23 stopinj Celzija. Kakšno bo vreme v gorah? Izrazita otoplitev je v teh dneh dosegla tudi višje lege. Če so še v torek temperature v visokogorju ves dan vztrajale pod ničlo, pa se je včeraj višina ledišča dvignila krepko nad naše najvišje vrhove. Zelo toplo bo tudi danes, razgledi z vrhov pa bodo zaradi suhega zraka odlični. V sredogorju bo pihal šibak vzhodni, v visokogorju pa zahodni veter. Temperatura na 1500 metrov bo dosegala 17, na 2500 metrov pa 11 stopinj Celzija. Kako kaže v prihodnjih dneh? Če bo današnji dan kar klical v naravo, pa bo jutri malo drugače, saj nas bo že zjutraj zajela hladna fronta, nam prinesla oblake in kakšno kapljo dežja. Popoldne se bo delno zjasnilo, z obratom vetra na severovzhodno smer pa bo spet začel dotekati nekoliko hladnejši zrak. Najvišje dnevne temperature bodo v večjem delu države dosegale okoli 17, na Primorskem ob zmerni burji pa malo nad 20 stopinj Celzija. Nedelja bo sončna in hladna, ponekod bo zjutraj možna slana. Nova fronta bo na vreme pri nas vplivala v začetku prihodnjega tedna. Obeti za Slovenijo FOTO: POP TV