PRENOS V ŽIVO: Po izrednem nadzoru: 13 policistov sumijo storitve kaznivega dejanja

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Policije mag. Boštjan Lindav je uvodoma pojasnil, da so poročilo v Policiji temeljito preučili. Dodal je, da mora Policija služiti ljudem, ne pa interesom politike. Vedno se je zavzemal za to, da se vsaka anomalija preveri in v nadaljevanju tudi odpravi, če je do nje dejansko prišlo. To poročilo jim je postavilo ogledalo, je povedal. V določenih primerih so zaznali določena odstopanja, generalno pa se strinjajo z ugotovitvami, da je Policija v določenih primerih šla čez dopustno mejo.

Poudaril je, da so zaradi časovne oddaljenosti dogodkov, nekateri delovno pravni pogoji že zastarali, sicer pa njihove ugotovitve temeljijo na pregledu celotnega poročila, je še pojasnil. Preveriti so morali več policijskih postopkov, v katerih so ugotovili več strokovnih nepravilnosti, zaradi katerih so opravili 63 razgovorov z uslužbenci Policije, je dodal. Gre za nepravilnosti pri ocenjevanju skladnosti, nepravilnosti uporabe prisilnih sredstev. Za odpravo teh nepravilnosti v prihodnosti so že izvedli različne posvete in usposabljanja. Ugotovili so razloge za sum, da je 13 policistov storilo kaznivo dejanje; trije so protipravno odvzeli prostost, en je kršil človeško dostojanstvo in protipravni odvzem prostosti, osem jih sumijo kršitve človeškega dostojanstva, enega pa nevestnega dela v službi. Vse primere so odstopili specializiranemu oddelku državnega tožilstva.

Ministrica za javno upravo v funkciji ministrice za notranje zadeve Sanja Ajanović Hovnik je zadovoljna, da je Policija že izvedla nekatere ukrepe, za katere verjame, da bodo preprečevali, da še kdaj pride do zlorab, tudi v politične namene.

Spomnimo

Kot je znano, so na notranjem ministrstvu pripravili poročilo o izrednem nadzoru nad delom Policije pri varovanju protestov v letih 2020 in 2021. Šlo je za najzahtevnejši in najbolj obsežen nadzor, ki ga je kdaj koli opravil Direktorat za policijo in druge varnostne naloge, poročilo namreč obsega kar 161 strani.