Po iztirjenju vlaka intervencija teče po načrtih, promet naj bi znova stekel v petek

Vzrok za nesrečo poškodovana kretnica?

Vzrok za torkovo nesrečo sicer še ni znan. Generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes je v sredo dejal, da je velika verjetnost, da je bila poškodovana kretnica, manjša verjetnost pa je, da je bil poškodovan vagon. "Človeška napaka je izključena. Tudi sama kretnica je bila letos pregledana z vsemi ustreznimi napravami. Obstajajo tudi zapisniki, da je bila nepoškodovana oz. v dobrem stanju. Ugotavljanje, ali je bila napaka na materialu ali pri proizvajalcu, bo stvar nadaljnjih preiskav,"je dodal.

Prizorišče iztirjenja tovornega vlaka na progi si bo danes ogledal tudi okoljski minister Simon Zajc. Ena glavnih skrbi je ogroženost izvira Rižane, vira pitne vode za Obalo. V Rižanskem vodovodu so v sredo zagotovili, da je vsa voda v njihovem sistemu vodooskrbe pitna in varna, a se pripravljajo na to, da bo del razlitega kerozina odtekel v podtalnico in bodo prisiljeni vodni vir izločiti.