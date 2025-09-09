Remont končan, bazene na Iliriji ponovno odpirajo

Z izvedbo rednega letnega servisa, ki je vključeval prečrpavanje in vnovično polnjenje 2750 kubičnih metrov vode v velikem 50-metrskem bazenu in 1200 kubičnih metrov vode v manjšem, 25-metrskem ogrevalnem bazenu, so začeli 30. avgusta.
Čeprav je direktorica javnega zavoda za šport Ljubljana Tatjana Polajnar tedaj napovedala, da bo bazenski del za rekreacijo in treninge znova odprt najpozneje od šeste ure zjutraj 9. septembra, pa so dan odprtja zdaj za en dan zamaknili.
Razlog za to je v prenizki temperaturi bazenske vode, je na današnji redni novinarski konferenci povedal ljubljanski župan Zoran Janković. Po njegovih besedah je temperatura vode dosegla 21 stopinj namesto zahtevanih 26 stopinj Celzija.
Glede na avgustovsko napoved Polajnarjeve so v okviru rednih vzdrževalnih del potekali zamenjava in čiščenje filtrov na vsej bazenski tehniki ter čiščenje in razkuževanje bazenskih sten in dna. Sodelavcem javnega zavoda so pri prečrpavanju in polnjenju obeh bazenov pomagali strokovnjaki in delavci Voke Snaga in Gasilske brigade Ljubljana. Vrednost celotnih del naj ne bi presegla 10.000 evrov.
Podobna dela potekajo in bodo potekala vsako leto tudi na drugih ljubljanskih bazenih, tudi na novem v Vevčah, je napovedala.
V času zaprtja bazenskega kompleksa Ilirija so letni program športa, dejavnosti klubov in društev potekali na bazenu Kodeljevo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.