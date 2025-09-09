Remont končan, bazene na Iliriji ponovno odpirajo

V Športnem centru Ilirija v Ljubljani so zaključili desetdnevno redno čiščenje bazenov, v času katerega je bila notranjost športnega kompleksa zaprta. Kot je napovedal ljubljanski župan Zoran Janković, bodo bazene za obiskovalce po remontu ponovno odprli v sredo. To je dan pozneje od prvotno napovedanega datuma.

Z izvedbo rednega letnega servisa, ki je vključeval prečrpavanje in vnovično polnjenje 2750 kubičnih metrov vode v velikem 50-metrskem bazenu in 1200 kubičnih metrov vode v manjšem, 25-metrskem ogrevalnem bazenu, so začeli 30. avgusta.

Čeprav je direktorica javnega zavoda za šport Ljubljana Tatjana Polajnar tedaj napovedala, da bo bazenski del za rekreacijo in treninge znova odprt najpozneje od šeste ure zjutraj 9. septembra, pa so dan odprtja zdaj za en dan zamaknili. Razlog za to je v prenizki temperaturi bazenske vode, je na današnji redni novinarski konferenci povedal ljubljanski župan Zoran Janković. Po njegovih besedah je temperatura vode dosegla 21 stopinj namesto zahtevanih 26 stopinj Celzija.

Dan odprtih vrat novega športnega kompleksa Ilirija FOTO: Luka Kotnik icon-expand