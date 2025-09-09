Svetli način
Remont končan, bazene na Iliriji ponovno odpirajo

Ljubljana, 09. 09. 2025 16.01 | Posodobljeno pred 11 dnevi

STA , U.Z.
V Športnem centru Ilirija v Ljubljani so zaključili desetdnevno redno čiščenje bazenov, v času katerega je bila notranjost športnega kompleksa zaprta. Kot je napovedal ljubljanski župan Zoran Janković, bodo bazene za obiskovalce po remontu ponovno odprli v sredo. To je dan pozneje od prvotno napovedanega datuma.

Z izvedbo rednega letnega servisa, ki je vključeval prečrpavanje in vnovično polnjenje 2750 kubičnih metrov vode v velikem 50-metrskem bazenu in 1200 kubičnih metrov vode v manjšem, 25-metrskem ogrevalnem bazenu, so začeli 30. avgusta.

Preberi še Veliki zunanji bazen na Iliriji zamenjala en plitek in čofotalnik

Čeprav je direktorica javnega zavoda za šport Ljubljana Tatjana Polajnar tedaj napovedala, da bo bazenski del za rekreacijo in treninge znova odprt najpozneje od šeste ure zjutraj 9. septembra, pa so dan odprtja zdaj za en dan zamaknili.

Razlog za to je v prenizki temperaturi bazenske vode, je na današnji redni novinarski konferenci povedal ljubljanski župan Zoran Janković. Po njegovih besedah je temperatura vode dosegla 21 stopinj namesto zahtevanih 26 stopinj Celzija.

Dan odprtih vrat novega športnega kompleksa Ilirija
Dan odprtih vrat novega športnega kompleksa Ilirija FOTO: Luka Kotnik

Glede na avgustovsko napoved Polajnarjeve so v okviru rednih vzdrževalnih del potekali zamenjava in čiščenje filtrov na vsej bazenski tehniki ter čiščenje in razkuževanje bazenskih sten in dna. Sodelavcem javnega zavoda so pri prečrpavanju in polnjenju obeh bazenov pomagali strokovnjaki in delavci Voke Snaga in Gasilske brigade Ljubljana. Vrednost celotnih del naj ne bi presegla 10.000 evrov.

Podobna dela potekajo in bodo potekala vsako leto tudi na drugih ljubljanskih bazenih, tudi na novem v Vevčah, je napovedala.

V času zaprtja bazenskega kompleksa Ilirija so letni program športa, dejavnosti klubov in društev potekali na bazenu Kodeljevo.

krpati
10. 09. 2025 10.40
Ma kje pa isto kot bi se v banji od jankovica kopal. Obovoz lj čim bolj na okrog.
ODGOVORI
0 0
Desade
10. 09. 2025 08.58
+0
Glihkar so ga odprli pa že remont, hah kera komedija
ODGOVORI
1 1
SDS_je_poden
10. 09. 2025 13.34
Če bi se prej pozanimal, bi vedel, da je treba bazene tudi vzdrževati, torej menjati vodo, očistiti in dezinficirati bazen, cevi, črpalke, pomenjati vse filtre.... Tako pa si raje bleknil nekaj ven, samo da imaš dober občutek, se se nekomu posmehuješ. To je ta bolezen sodobnega časa.
ODGOVORI
0 0
Julijann
10. 09. 2025 08.13
+1
Ko berem, da bo za 13 km kolesarske poti Bled - Bohinj premalo 18 milijonov evrov, se resno vprašam, kaj se dogaja v SLO.?
ODGOVORI
1 0
SDS_je_poden
10. 09. 2025 13.58
Od Bleda do Bohinjske Bistrice je razdalja 21 km in ne 13.
ODGOVORI
0 0
zmerni pesimist
09. 09. 2025 17.32
+2
In kdo bo sedaj skočil prvi a tinca
ODGOVORI
2 0
ijsales
09. 09. 2025 17.28
+1
nič o puščanju vode po dvigalih in o tem da je bazen 1 cm prekratek....pravljice o remontih po enem mesecu itd
ODGOVORI
1 0
