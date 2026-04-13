Po izvolitvi županov za poslance nova vodstva občin Sevnica, Slovenske Konjice in Rogatec

Po zakonu namreč v primeru, da županu predčasno preneha mandat, funkcijo župana do izvolitve novega župana opravlja podžupan. Na petkovi konstitutivni seji državnega zbora so bili njihovi poslanski mandati formalno potrjeni, s čimer jim je po zakonu o poslancih prenehal županski mandat.

Srečko Ocvirk je bil na državnozborskih volitvah 22. marca izvoljen za poslanca na listi NSi, SLS in Fokus. Ker ima občina Sevnica samo enega podžupana, je ta naloga pripadla Janezu Kukcu, ki je bil za podžupana prvič imenovan leta 2011, v tem mandatu pa leta 2023. Funkcijo opravlja nepoklicno.