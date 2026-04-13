Po izvolitvi županov za poslance nova vodstva občin Sevnica, Slovenske Konjice in Rogatec

Po zakonu namreč v primeru, da županu predčasno preneha mandat, funkcijo župana do izvolitve novega župana opravlja podžupan. Na petkovi konstitutivni seji državnega zbora so bili njihovi poslanski mandati formalno potrjeni, s čimer jim je po zakonu o poslancih prenehal županski mandat.
Srečko Ocvirk je bil na državnozborskih volitvah 22. marca izvoljen za poslanca na listi NSi, SLS in Fokus. Ker ima občina Sevnica samo enega podžupana, je ta naloga pripadla Janezu Kukcu, ki je bil za podžupana prvič imenovan leta 2011, v tem mandatu pa leta 2023. Funkcijo opravlja nepoklicno.
Tudi vodenje občine Slovenske Konjice je danes do jesenskih lokalnih volitev prevzel dosedanji podžupan Primož Poklič, saj je županu Darko Ratajcu mandat prenehal po petkovi konstitutivni seji državnega zbora, ko je postal poslanec na listi SD. Ratajc je županovanje prevzel leta 2018 in bil na čelu konjiške občine skoraj dva mandata, Poklič pa je bil ves ta čas njegov podžupan.
V Rogatcu so brez župana ostali, potem ko se Martin Mikolič vrača v poslanske vrste NSi, SLS in Fokusa. Do novembrskih lokalnih volitev bo občino in vse investicije, ki so trenutno v teku, vodila podžupanja Brigita Vodušek.
Ob tem je bil za poslanca na listi SDS izvoljen tudi krški podžupan Janez Jože Olovec. Ker sta funkciji nezdružljivi, je prejšnji teden podal odstopno izjavo z mesta podžupana, so sporočili iz Mestne občine Krško.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.