Slovenija

Po izvolitvi županov za poslance nova vodstva občin Sevnica, Slovenske Konjice in Rogatec

Sevnica / Slovenske Konjice / Rogatec, 13. 04. 2026 15.43 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Darko Ratajc

Po izvolitvi županov za poslance v novem mandatu so tri slovenske občine danes dobile začasne župane do jesenskih lokalnih volitev. Sevniškega župana Srečka Ocvirka je nadomestil podžupan Janez Kukec, župana Slovenskih Konjic Darka Ratajca podžupan Primož Poklič, župana Rogatca Martina Mikoliča pa dosedanja podžupanja Brigita Vodušek.

Po zakonu namreč v primeru, da županu predčasno preneha mandat, funkcijo župana do izvolitve novega župana opravlja podžupan. Na petkovi konstitutivni seji državnega zbora so bili njihovi poslanski mandati formalno potrjeni, s čimer jim je po zakonu o poslancih prenehal županski mandat.

Srečko Ocvirk je bil na državnozborskih volitvah 22. marca izvoljen za poslanca na listi NSi, SLS in Fokus. Ker ima občina Sevnica samo enega podžupana, je ta naloga pripadla Janezu Kukcu, ki je bil za podžupana prvič imenovan leta 2011, v tem mandatu pa leta 2023. Funkcijo opravlja nepoklicno.

FOTO: Občina Sevnica

Tudi vodenje občine Slovenske Konjice je danes do jesenskih lokalnih volitev prevzel dosedanji podžupan Primož Poklič, saj je županu Darko Ratajcu mandat prenehal po petkovi konstitutivni seji državnega zbora, ko je postal poslanec na listi SD. Ratajc je županovanje prevzel leta 2018 in bil na čelu konjiške občine skoraj dva mandata, Poklič pa je bil ves ta čas njegov podžupan.

FOTO: Občina Slovenske Konjice

V Rogatcu so brez župana ostali, potem ko se Martin Mikolič vrača v poslanske vrste NSi, SLS in Fokusa. Do novembrskih lokalnih volitev bo občino in vse investicije, ki so trenutno v teku, vodila podžupanja Brigita Vodušek.

FOTO: Občina Rogatec

Ob tem je bil za poslanca na listi SDS izvoljen tudi krški podžupan Janez Jože Olovec. Ker sta funkciji nezdružljivi, je prejšnji teden podal odstopno izjavo z mesta podžupana, so sporočili iz Mestne občine Krško.

V Postojni začasno zaprt uvoz na avtocesto proti Kopru

bibaleze
Portal
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
56-letna žena Jeffa Bezosa si želi osmega otroka
56-letna žena Jeffa Bezosa si želi osmega otroka
Če sanjate pokojno mamo ali očeta, vaše srce kliče po tem
Če sanjate pokojno mamo ali očeta, vaše srce kliče po tem
Luka Dončić po dolgih mesecih znova objel hčerki
Luka Dončić po dolgih mesecih znova objel hčerki
zadovoljna
Portal
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Kraljeva družina žaluje, umrl je oče kraljice Mary
Kraljeva družina žaluje, umrl je oče kraljice Mary
5 čevljev z ravnim podplatom, ki bodo hit leta 2026
5 čevljev z ravnim podplatom, ki bodo hit leta 2026
V mini topu pokazala izklesano postavo
V mini topu pokazala izklesano postavo
vizita
Portal
Kako so povezani črevesje, zdravje in možgani in zakaj vsi govorijo o mikrobiomu
Kako prepoznati, da vam primanjkuje vlaknin – in kako jih hitro povečati
Kako prepoznati, da vam primanjkuje vlaknin – in kako jih hitro povečati
Kako prenehati kaditi: ste že slišali za citizin?
Kako prenehati kaditi: ste že slišali za citizin?
Zakaj nekateri ljudje ne prenesejo meditacije (in kaj lahko počnejo namesto tega)
Zakaj nekateri ljudje ne prenesejo meditacije (in kaj lahko počnejo namesto tega)
cekin
Portal
Zakaj vsi govorijo o teh slovenskih izdelkih?
Regres 2026 ni enak za vse
Regres 2026 ni enak za vse
Kako luksuz prikrito vpliva na naše finančne odločitve
Kako luksuz prikrito vpliva na naše finančne odločitve
Odškodnine v zdravstvu: Kaj mora vedeti pacient?
Odškodnine v zdravstvu: Kaj mora vedeti pacient?
moskisvet
Portal
Skrivnost otoka Flannan: Trije moški izginili brez sledu
Svojega partnerja je skrival kar 10 let
Svojega partnerja je skrival kar 10 let
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
dominvrt
Portal
Poleg prenove je otrokom nasmeh narisalo še eno presenečenje
Najboljša zelenjava za dvignjene gredice: kako doseči bujen pridelek
Najboljša zelenjava za dvignjene gredice: kako doseči bujen pridelek
Psi in otroci: katere pasme slovijo po potrpežljivosti do najmlajših
Psi in otroci: katere pasme slovijo po potrpežljivosti do najmlajših
Nepričakovan prihod dveh hčerk spremenil potek prenove
Nepričakovan prihod dveh hčerk spremenil potek prenove
okusno
Portal
7 lahkih pomladnih jedi, pripravljenih v pol ure (ali manj)
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
To je zmagovalna jed pri Melani Mekicar
To je zmagovalna jed pri Melani Mekicar
Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova
Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova
voyo
Portal
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kmetija
Kmetija
Verstappen: Anatomija prvaka
Verstappen: Anatomija prvaka
