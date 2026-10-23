Po Janši k papežu tudi Pirc Musarjeva: izročila mu bo vabilo na obisk

Predsednica Nataša Pirc Musar bo v ponedeljek obiskala Vatikan, so sporočili iz njenega urada. V avdienco jo bo sprejel papež Leon XIV., srečala pa se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža kardinalom Pietrom Parolinom. Osrednji namen obiska je izročitev pisnega povabila papežu Leonu XIV. za njegov obisk v Republiki Sloveniji.
Od zadnjega obiska Pirc Musarjeve pri Svetem sedežu sta minili že skoraj dve leti, so še spomnili v uradu. Napovedali so, da bo predsednica papežu po nedavni operaciji zaželela popolno okrevanje in dobro zdravje.
Spomnimo. V začetku tega meseca je papež v Vatikanu sprejel tudi predsednika vlade Janeza Janšo, ki ga je povabil na obisk Slovenije. Že takrat so v uradu predsednice napovedali, da mu bo konec meseca predala uradno vabilo.
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