Po Janši k papežu tudi Pirc Musarjeva: izročila mu bo vabilo na obisk

Predsednica Nataša Pirc Musar bo v ponedeljek obiskala Vatikan, so sporočili iz njenega urada. V avdienco jo bo sprejel papež Leon XIV., srečala pa se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža kardinalom Pietrom Parolinom. Osrednji namen obiska je izročitev pisnega povabila papežu Leonu XIV. za njegov obisk v Republiki Sloveniji.

Nataša Pirc Musar med zadnjim obiskom v Vatikanu. FOTO: Profimedia

Od zadnjega obiska Pirc Musarjeve pri Svetem sedežu sta minili že skoraj dve leti, so še spomnili v uradu. Napovedali so, da bo predsednica papežu po nedavni operaciji zaželela popolno okrevanje in dobro zdravje.