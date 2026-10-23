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Slovenija

Po Janši k papežu tudi Pirc Musarjeva: izročila mu bo vabilo na obisk

Ljubljana, 23. 10. 2026 13.31 pred 39 minutami 1 min branja 5

Avtor:
D.L.
Vrnitev papeža Leona XIV. po operaciji

Predsednica Nataša Pirc Musar bo v ponedeljek papežu Leonu XIV. izročila uradno povabilo na obisk v Slovenijo. Spomnimo, v začetku meseca je Vatikan obiskal tudi premier Janez Janša, ki je svetega očeta prav tako povabil, naj obišče Slovenijo.

Predsednica Nataša Pirc Musar bo v ponedeljek obiskala Vatikan, so sporočili iz njenega urada. V avdienco jo bo sprejel papež Leon XIV., srečala pa se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža kardinalom Pietrom Parolinom. Osrednji namen obiska je izročitev pisnega povabila papežu Leonu XIV. za njegov obisk v Republiki Sloveniji.

Nataša Pirc Musar med zadnjim obiskom v Vatikanu.
Nataša Pirc Musar med zadnjim obiskom v Vatikanu.
FOTO: Profimedia

Od zadnjega obiska Pirc Musarjeve pri Svetem sedežu sta minili že skoraj dve leti, so še spomnili v uradu. Napovedali so, da bo predsednica papežu po nedavni operaciji zaželela popolno okrevanje in dobro zdravje.

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Spomnimo. V začetku tega meseca je papež v Vatikanu sprejel tudi predsednika vlade Janeza Janšo, ki ga je povabil na obisk Slovenije. Že takrat so v uradu predsednice napovedali, da mu bo konec meseca predala uradno vabilo.

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Nataša Pirc Musar Vatikan papež obisk diplomacija

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KOMENTARJI5

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vvvilice
23. 10. 2026 14.34
Vsi morajo k papaežu, on je vmesni člen med politiko in Interesom. Tako je bilo in je še vedno.
Odgovori
+1
1 0
kakorkoliže
23. 10. 2026 14.29
Treba it po odpustke za vse grehe.
Odgovori
0 0
brezveze13
23. 10. 2026 13.59
kaj pa prošnja o oprostitvi rupnika po njenem bi bilo to v redu ona se druži s podobno svojatjo
Odgovori
-2
0 2
Bbcc12
23. 10. 2026 14.26
To bo uredil Janša.
Odgovori
+1
1 0
Bbcc12
23. 10. 2026 13.58
Res nujen obisk.
Odgovori
+4
5 1
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