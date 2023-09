Po junijskem 'darilu' strankam, državni zbor zdaj del sredstev vrača nazaj

Junija je kolegij predsednice DZ sprejel predlog finančnega načrta DZ za leti 2024 in 2025, v katerem so se podvojila sredstva za sofinanciranje političnih strank z 2,5 milijona na pet milijonov evrov. Sedaj je kolegij odločil, da sredstva vendarle znižajo, in sicer za 800.000 evrov vsako leto. Del sredstev bodo odstopili za odpravljanje posledic poplav.

Kolegij predsednice DZ je danes znova sprejel spremembe finančnih načrtov DZ za leti 2024 in 2025. Sredstva se znižujejo za 800.000 evrov vsako leto. S tem DZ sledi pozivu vlade proračunskim uporabnikom, da se odpovejo delu sredstev in se ta namenijo za odpravljanje posledic avgustovskih katastrofalnih poplav. V finančnem načrtu DZ za prihodnje leto se sredstva za plače in strokovno pomoč poslancem znižujejo za dva odstotka, pri investicijah in investicijskem vzdrževanju je znižanje 11-odstotno, pri namenskih sredstvih pa 19-odstotno. Skupaj je v letu 2024 po novem predvidenih 35.530.139 evrov. Tudi za leto 2025 so z danes sprejetimi spremembami sredstva za plače in strokovno pomoč poslancem nižja za dva odstotka, pri investicijah in investicijsko vzdrževanje 13 odstotkov ter namenska sredstva 12 odstotkov. Po spremembi finančnega načrta skupna sredstva znašajo 37.874.935 evrov. Privarčevana sredstva bodo za namene odprave posledic naravnih nesreč načrtovana v okviru rezerve ministrstva za finance, so pojasnili v gradivu. Kot je na današnji seji kolegija pojasnila generalna sekretarka DZ Uršula Zore Tavčar, vsa sredstva ohranjajo v zakonskih okvirih, plače se zaradi tega ne spreminjajo, ker so v osnovnem načrtu upoštevali tudi projekcijo povečanja, do katere pa naj zdaj ne bi prišlo. Oba finančna načrta še vedno zagotavljata tudi normalno delovanje DZ. Junija okrepili financiranje političnih strank za poltretji milijon Junija je kolegij DZ sprejel predhodne spremembe finančnih načrtov. Takrat jih je zvišal iz 32,8 milijona na 36,3 milijona evrov, predvsem na račun račun skoraj podvojenih sredstev za sofinanciranje političnih strank. Tako so se sredstva povečala z 2.537.147 evrov na 5.014.065 evrov. V obrazložitvi sprememb v gradivu so takrat navedli, da sredstva za sofinanciranje političnih strank ne smejo presegati 0,017 odstotka BDP, doseženega v letu pred sprejetjem sprememb. Ob tem so pojasnili, da 0,017 odstotka BDP znaša približno 10,03 milijona evrov, v finančnem načrtu določena sredstva v višini nekaj več kot pet milijonov evrov pa predstavljajo 0,0085 odstotka BDP. Takrat so tudi poudarili, da se sredstva za stranke od leta 2014, odkar je financiranje določeno v finančnem načrtu DZ, niso povečevala.