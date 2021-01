Slovo vladnega govorca za covid-19, po čem si ga bomo zapomnili?

Izpeljal je na desetine novinarskih konferenc na temo obvladovanja epidemije, a zdaj se po desetih mesecih Jelko Kacin poslavlja z mesta vladnega govorca za covid-19. Odhaja namreč v kabinet Janeza Janše, kjer bo skrbel za koordinacijo množičnega cepljenja. Včasih je znal pomiriti, a je hkrati z ostrim jezikom in neposrednostjo javnost kdaj tudi pošteno razburil. Katere njegove cvetke nam bodo ostale v spominu?

Leta 1991 je bil Jelko Kacin eden izmed obrazov osamosvajanja. Trideset let pozneje pa je v drugačnih, a vseeno izrednih razmerah, postal obraz epidemioloških ukrepov. Že na samem začetku epidemije pri nas nam je sporočal, naj uživamo, dokler lahko. Sprejel je nehvaležno vlogo – postal je posrednik za bolj ali manj slabe novice in promotor vse strožjih omejevanj: "Konec bo lokalov, konec bo druženja, država bo poskrbela za to, da bomo razumeli, da ne smemo ogrožati sebe in drugih."

Pretežno diplomatske nagovore je skušal tu in tam približati tudi ljudem. Četudi je pri tem pogosto v javnosti naletel tudi na zgražanje. "Dovolite mi, da to rečem na tak način. Pamet v roke in tudi hormone vsaj za nekaj časa na stran. Časa za stiskanje na klopcah bo še dovolj," se je glasilo eno od njegovih sporočil, ki je bilo usmerjeno predvsem na mlade.

icon-expand Jelko Kacin: "Naj bo ta vikend miren, uživajte, dokler lahko." FOTO: POP TV

Vselej pa je našel čas tudi za novinarje in v težkih časih se je znal tudi pošaliti. Bi morali prej odpreti vulkanizerje ali frizerje? "Pa saj profil gume se ne vidi, moraš zelo blizu pogledat. Narastek se pa vidi." Vselej urejen, redkeje pa sproščen, bi tudi lahko rekli za Kacina. Zelo sproščen je bil le za hrvaško televizijo, ko je Slovence kar z dvorišča svojega vikenda na Krku pozival, naj zapustijo Hrvaško. Okrcal je Hrvate: "Vse, kar izvozite, pravzaprav pripada vam. In številke, ki jih objavljate, enostavno niso prave." V svojih nastopih pa je znal Kacin okregati tudi Slovence. Denimo mlade, ki so se zabavali v Zrčah, pa tiste, ki so pripravljali koline in martinovanja. Nazadnje pa je okregal kar vse Slovence s podeželja, ki naj bi se ukrepov držali manj.

icon-expand Na Krku je Jelko Kacin Slovence pozival, naj zapustijo Hrvaško. FOTO: Posnetek zaslona

Dolžan ni ostal niti tistim iz vladne ekipe."Res premalo domišljen nastop ministra za zdravje,"je dejal o ministru Tomažu Gantarju. A kljub mnogim nesoglasjem je bila dvojica ves čas enotna vsaj glede tega, da "bo ključnih naslednjih 14 dni". Zimzelenih 14 dni sicer zdaj za počitek ne bo imel. Že jutri se Kacin namreč seli v kabinet Janeza Janše, kjer bo usklajeval logistični del akcije množičnega cepljenja.