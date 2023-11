'Gre za klasičen kibernetski napad, zahteve po odkupnini nismo prejeli'

V noči s petka na soboto se je zgodil obsežen kibernetski napad na skupino HSE. Kot so pojasnili, so neznani storilci uporabili programski virus, ki je onemogočil oz. zaklenil dostope. HSE je sicer zagotovil, da elektrarne znotraj njihove skupine obratujejo nemoteno, proizvodnja električne energije pa da zaradi vdora v informacijski sistem ni ogrožena. Zagotovili so tudi, da večjih posledic ne bo, situacija pa je pod nadzorom.

Kot je pojasnil generalni direktor HSE dr. Tomaž Štokelj so v družbi optimistični, da večjih posledic z vidika varnostnega sistema in ekonomskega vpliva ne bo, je pa vseeno še zgodaj za dokončne trditve. "Operativni sistem je v večji meri funkcionalen, naše elektrarne se vodijo daljinsko, postavljamo povezavo tudi do ELES-a," je poudaril. icon-expand Dr. Uroš Svete in generalni direktor HSE dr. Tomaž Štokelj FOTO: POP TV Pričakujejo tudi, da bo jutri osnovno poslovanje podjetja omogočeno normalno in ne pričakujejo večje ekonomske škode. Po koordinaciji vseh deležnikov, ki tvorijo kibernetsko obrambo, je direktor urada za informacijsko varnost Uroš Svete ocenil, da je bil proces zaznave in prijave ter angažiranja vseh akterjev, tako strokovnih in tehničnih kot tudi državnih, ustrezen in v skladu z nacionalnim načrtom. "V tem trenutku je situacija pod nadzorom." O izvoru kibernetskega napada je sicer še prezgodaj govoriti, je dodal, prav tako niso prejeli nobene zahteve po odkupnini. Sta pa oba, tako Svete kot Štokelj, zatrdila, da napad po dosedanjih ugotovitvah ni prišel iz podjetja. "Skupin, ki izvajajo tovrstne napade, je več. Sedaj iščemo vzroke bistveno dlje nazaj, ker imamo lahko v sistemu stalno prisotne tuje elemente," je opozoril Svete. icon-expand Kibernetski napad FOTO: Shutterstock Kot je že v soboto pojasnil Svete, so v skupini HSE (Holding slovenske elektrarne) že v noči s srede na četrtek zaznali prvi kibernetski incident, a je takrat sprva kazalo, da so na HSE z izvedenimi tehničnimi ukrepi incident zamejili. V petek je nato sledil še en veliko bolj intenziven napad. Svete je pojasnil, da so hekerji v napadu uporabili programski virus, ki je onemogočil oz. zaklenil dostope. "Po naših informacijah ni še nihče zahteval odkupnine, a dejstvo je, da tudi dostopa še ni," je povedal v soboto in dodal, da delajo vse, da bi ugotovili potencialno širšo grožnjo ostalim sistemom v Sloveniji. PREBERI ŠE Kibernetski napad na skupino HSE: 'Zahteve po odkupnini ni, a tudi dostopa ne' Nacionalni urad je še isti dan obvestil urad za informacijsko varnost, ki je nato informacijo prenesel tudi do operativne skupine sekretariata sveta za nacionalno varnost. "Obveščen je tudi kabinet predsednika vlade," je dejal. HSE je medtem zagotovil, da elektrarne znotraj njihove skupine obratujejo nemoteno, proizvodnja električne energije pa da zaradi vdora v informacijski sistem ni ogrožena. "Tako naj ne bi bilo poslovnih posledic oz. direktnih implikacij na proizvodnjo električne energije. Ni še prišlo za eskalacijo v fizični prostor, prav tako pa tudi ne za eskalacijo v neke druge informacijske sisteme," je dejal Svete.