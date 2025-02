Po kokainu kozarček ali dva, za povrh pa še en ekstazi

OGLAS

Ko se to zgodi, je zelo pomembno, da zdravniki vedo, kaj je neka oseba zaužila, a pogosto jim te podatke tudi zamolčijo. Morda kdo tudi ne ve, kaj točno je zaužil, kar pomeni, da bo tudi reševanje zdravstvene stiske, v kateri se je znašel, oteženo. "K nam pridejo ali jih privedejo zaradi motenj zavesti, zaradi dihalnih motenj, motenj cirkulacije, krčev in drugih zapletov," je povedal vodja Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo na UKC Ljubljana dr. Damjan Grenc, ki ima na tem področju že tridesetletne izkušnje.

Predoziranje FOTO: iStock icon-expand

Opaža, da so se stvari v teh letih nekoliko spremenile, da je danes veliko uporabnikov, ki išče pomoč zaradi kombiniranih zastrupitev. "So šli recimo najprej na eno pivo, pa so pokadili en džoint, potem pa še malo kokaina zraven, pa gredo žurat, zatem se ga še malo napijejo, pa še kakšno tabletko poskusijo in omagajo nezavestni na kakšnem prizorišču zabave," opiše.

Dr. Damjan Grenc opozarja, da narašča število kombiniranih zastrupitev z drogami in alkoholom. FOTO: Sara Volčič icon-expand

Kot je predstavil za novo Kriminalno zgodbo v oddaji Svet na Kanalu A, število pregledanih na interni prvi pomoči zaradi težav zaradi drog z leti počasi, a vztrajno narašča. "Za desetinko odstotka počasi narašča. Od 25 tisoč pregledanih na internistični prvi pomoči UKC Ljubljana na leto jih je skoraj za en odstotek takšnih, ki so potrebovali pomoč zaradi predoziranja s prepovedanimi drogami," predstavi. To pa ni zanemarljiva številka. Tudi sicer je težko sešteti, kdo vse je iskal pomoč zaradi mamil, saj mnoge oskrbijo zunaj ustanove, na terenu, tam, kjer so kakšne zabave in po predoziranjih obležijo.

Droge FOTO: POP TV icon-expand

"V Ljubljani je še vedno najbolj znana Metelkova, potem pa imamo delo ob koncih tedna na lokacijah, kjer se dogajajo kakšne množične zabave, manj pa je takšnih intervencij v nekih zasebnih hišah oziroma stanovanjih," je povedal specialist urgentne medicine, dr. Miha Košir iz SNMP ZD Ljubljana. "Izjemnega pomena je vedeti, kaj je neka oseba zaužila, saj imamo na primer za opiate hitro rešitev, antidot, in lahko nekomu rešimo življenje, če vemo, da je vzel takšno mamilo. Pri drugih substancah pa imamo na voljo le podporne ukrepe, torej zagotovimo prosto dihalno pot, damo bolniku tekočine, da popravimo krvni tlak, po potrebi mu damo zdravilo, da izboljšamo krčljivost srca," dr. Košir opiše reševanje na terenu.

dr. Miha Košir iz SNMP ZD Ljubljana pomaga ljudem, ki so predozirali z mamili, na terenu. FOTO: Sara Volčič icon-expand