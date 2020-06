Po koroni: tudi v Sloveniji obsežna odpuščanja in znižanja plač?

Kako se obvarovati pred tem, kar nam prinaša delovno okolje v prihodnje in kako ukrepati in se boriti za svoje pravice, smo vprašali strokovnjake iz zavarovalnice ARAG , ki imajo dolgoletne izkušnje s tega področja. Prek njihovega zavarovanja pravne zaščite si je marsikateri oškodovanec uspešno izboril pravico na sodišču. In to brez gromozanskih sodnih stroškov.

Epidemija bo vsekakor imela vpliv na prihodke podjetja, njihove dobičke ter likvidnost. Številna podjetja se bodo znašla v težavah. In seveda bo to imelo vpliv tudi na številne zaposlene. V težkih razmerah bo zagotovo tudi kar nekaj podjetij, ki bodo kršila pravice zaposlenim. Vsekakor se naj zaposleni, če menijo, da delodajalec postopa nepravilno, obrnejo na sindikat ali se posvetujejo s kakšnim odvetnikom. Dobro je, da se na morebitne črne scenarije pripravijo delavci že takrat, ko jim gre dobro, saj se nikoli ne ve, kaj bo prinesel jutrišnji dan. Naj privarčujejo znesek, s katerim bodo lahko mirno živeli še vsaj šest mesecev.

Zavarovanje pravne zaščite nam nudi brezplačne nasvete odvetnika, kjer dobimo preverjeno informacijo, do česa smo upravičeni in ali so kršene naše pravice ter nato seveda poskrbimo za zaščito svojih pravic. Želim pa opozoriti, da je pri zavarovanju pravne zaščite pomembno tudi, da se zavarujete pravočasno, saj tudi to zavarovanje, tako kot druga, ne velja za primere, ki so se zgodili pred začetkom zavarovanja!

Veste, vsi se bomo vsaj enkrat v življenju srečali z zdravnikom in z odvetnikom. Zdravstveno zavarovanje je obvezno zato, ker si sicer vsi ne bi mogli privoščiti zdravljenja. Tudi odvetniških in drugih sodnih stroškov si ne morejo privoščiti vsi. Ravno takšnim ljudem, ki si težje privoščijo odvetnika, priporočamo, da s pravočasno sklenitvijo zavarovanja pravne zaščite, ki ga v Sloveniji edina ponuja zavarovalnica ARAG, poskrbijo za svojo pravno varnost.

Imate morda kakšen konkreten primer iz prakse, ki ga lahko delite z nami, ko je posameznik/zaposleni prav s pomočjo zavarovanja ARAG dobil vso pravno pomoč in se tako rešil iz neprijetnega položaja v službi? Da vam bo omenjeno zavarovanje bolj jasno, vam predstavimo nekaj primerov: - Zavarovalec je prejel izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Odvetnik je bil mnenja, da je le-ta nezakonita, zato je vložil tožbo pri Delovnem sodišču. Stranki sta dosegli sodno poravnavo. Zavarovalnica ARAG je plačala 780,27 evra odvetniških in sodnih stroškov. - Zavarovalka je prejela obdolžitev pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Odvetnik jo je zastopal na zagovoru pri delodajalcu, kjer je bila sklenjena poravnava. Zavarovalnica ARAG je plačala 208,91 evra. - Zavarovalcu delodajalec ni izplačal regresa. Vložena je bila tožba zoper delodajalca na Delovno sodišče, kjer je prišlo do poravnave. Zavarovalnica ARAG je plačala 505,76 evra odvetniških in sodnih stroškov.

Katere pravice delavcev so najpogosteje kratene? Zakaj menite, da je temu tako?

Veliko je ravno kršitev na področju nezakonitih odpovedi pogodb, znižanja plače, neizplačevanja plač, regresa, prispevkov. Odpoved pogodbe o zaposlitvi oz. izguba službe je nočna mora vsakega zaposlenega. Tisti, ki so to že doživeli, vedo, da so lahko posledice katastrofalne. Varnih služb ni, saj lahko odpoved doleti tako čistilko kot direktorja oddelka.

Zakaj je bolje plačati zavarovanje pravne zaščite kot počakati na dejanske stroške?

Veliko ljudi reče “Nikoli se mi ni še nič zgodilo”. Povsem človeško je, da sklepamo na podlagi subjektivnih preteklih izkušenj. In povsem človeško je, da se motimo. Odpoved pogodbe, znižanje plače, udeležba v prometni nesreči,… lahko življenje tistega, ki se mu “v življenju še ni nič zgodilo”, spremenijo v enem dnevu, vključno s finančnimi posledicami. Ključno vprašanje je torej: Kako verjetno je, da bom morda kdaj potreboval odvetnika?

Zavedati se moramo, da se nekateri delodajalci požvižgajo na zakonodajo in računajo na to, da se odpuščeni delavci enostavno ne bodo postavili za svoje pravice. Jasno je namreč, da so sodni postopki dolgotrajni, stroški pa vrtoglavi. Le kateri delavec si jih lahko privošči? A med zaposlenimi je vse več takih, ki vedo, da obstaja rešitev. Slednjo so odkrili v zavarovanju pravne zaščite. Tudi v Sloveniji si lahko vsakdo privošči, da zavaruje svoje pravice z minimalnimi stroški- tako, da sklene zavarovanje ARAG, ki krije visoke odvetniške in sodne stroške, tudi če stranke na sodišču izgubijo. Edini ponudnik tovrstnega zavarovanja v Sloveniji je mednarodno priznana nemška zavarovalnica ARAG

Ne samo na področju dela, zavarovanje pravne zaščite pride prav v marsikateri življenjski situaciji. V katerih konkretno?

Zavarovanje pokriva številna področja glede na pakete, ki jih zavarujete. Vas je policist oglobil za prekršek, ki ga niste storili? Ste se poškodovali in vam zavarovalnica ne želi izplačati odškodnine? Blago, ki ste ga kupili, ni ustrezno? Partner ne plačuje preživnine ali se z njim ne morete dogovoriti o stikih? Sosed moti vašo posest ali pa se ne strinjata glede meje? Čas je, da poiščete pomoč pri odvetniku. In to brezplačno!

Naročnik oglasa je ARAG.