Po krajši zimski epizodi prihaja izrazita otoplitev

Občutno toplejši zrak bo naše kraje dosegel že jutri čez dan. Meja ledišča se bo dvignila krepko nad najvišje vrhove. V sredogorju se bodo popoldanske temperature marsikje povzpele nad 10 stopinj Celzija, na Kredarici pričakujemo okoli 5 stopinj Celzija.

Relativna vlaga bo zelo nizka, zato bo v naslednjih dneh nad približno 500 metri nadmorske višine prevladovalo sončno vreme z zelo dobro vidljivostjo. Ob šibki burji, ki bo sušila zrak, bo veliko sonca tudi na Primorskem.