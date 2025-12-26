Po krajši zimski epizodi prihaja izrazita otoplitev

Občutno toplejši zrak bo naše kraje dosegel že jutri čez dan. Meja ledišča se bo dvignila krepko nad najvišje vrhove. V sredogorju se bodo popoldanske temperature marsikje povzpele nad 10 stopinj Celzija, na Kredarici pričakujemo okoli 5 stopinj Celzija.
Relativna vlaga bo zelo nizka, zato bo v naslednjih dneh nad približno 500 metri nadmorske višine prevladovalo sončno vreme z zelo dobro vidljivostjo. Ob šibki burji, ki bo sušila zrak, bo veliko sonca tudi na Primorskem.
Po nižinah megla in nižje temperature
Po nižinah bo zaradi izrazitega temperaturnega obrata prevladovalo hladno vreme z meglo ali nizko oblačnostjo. V krajih s snežno odejo se bodo jutranje temperature spuščale tudi pod –5 stopinj Celzija, ob trdovratni megli pa bo marsikje zmrzovalo tudi popoldne.
Takšna vremenska slika bo vztrajala vsaj do torka. Ob koncu leta in v prvih dneh novega leta se nakazuje možnost dotoka hladnejšega zraka, ki bi nas lahko znova popeljal v bolj zimske razmere.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.