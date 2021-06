Po kratkotrajnem premoru bo v prihodnjem tednu vročina spet bolj pritisnila

Včerajšnji četrtek nam je prinesel vrhunec prvega letošnjega vročinskega vala. Vročina je najbolj pritiskala v jugovzhodni Sloveniji. Po podatkih Arsa so najvišjo temperaturo izmerili na Letališču Cerklje ob Krki, in sicer 36,2 stopinje Celzija, sledita Črnomelj s 35 stopinjami in Novo mesto z le desetinko manj, več kot 34 stopinj Celzija pa so termometri pokazali tudi v Ljubljani, Mariboru, Celju in Murski Soboti.

Danes se bo najbolj vroč zrak umaknil iznad naših krajev, skupaj z njim pa tudi oblak puščavskega peska, ki je bil v zadnjih dneh vzrok, da kljub sončnemu vremenu razgled ni segal prav daleč. V južni polovici Slovenije bo tudi danes prevladovalo sončno in vroče poletno vreme, modrina neba bo precej bolj izrazita, kot je bila v preteklih dneh. Drugod se bodo po jutranji jasnini že dopoldne začeli kopičiti kopasti oblaki. Pozno popoldne bo predvsem na severu nastalo nekaj neviht. Zaradi še vedno velike pregretosti ozračja in nekoliko hladnejšega zraka v višinah se bo lahko razvilo tudi kakšno krajevno neurje. Glavnina nevihtnega dogajanja bo sicer ostala severno od naših krajev.

Popoldne bo najbolj vroče na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, kjer se bo ogrelo do 33 stopinj Celzija. Več kot 30 stopinj bo tudi marsikje drugje po Sloveniji, izjema so alpske doline, kjer bo okoli 27 stopinj Celzija.

V soboto bo na Primorskem sončno in vroče s šibko burjo, drugod bo dopoldne spremenljivo oblačno, popoldne pa se bo v večjem delu Slovenije delno zjasnilo. Predvsem v hribih na severu bo lahko nastala kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 25 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.