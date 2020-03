Po kratkotrajni prekinitvi se padavine vračajo, v hribih bo zapadlo še veliko snega

Od zahoda se nam približuje nov pas padavin, ki nas bo dosegel v popoldanskih urah. Občasne padavine se bodo pojavljale tudi v torek čez dan in v noči na sredo. Po nižinah bo deževalo, povsem drugače pa bo v hribih, kjer bo nad nadmorsko višino okoli 1300 metrov zapadlo še veliko snega. Zaradi povečane nevarnosti snežnih plazov se obisk gora, še zlasti visokogorja Julijskih Alp, v prihodnjih dneh odsvetuje.

Tudi v prihodnjih dneh bodo prevladovali oblaki. FOTO: Shutterstock

Mesec, ki ima v svojem starem imenu največ suhega, se je začel mokro. Včeraj čez dan so se padavine pojavljale predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji, ponoči pa so se ob prehodu vremenske fronte razširile nad vso državo. Meja sneženja se je na območju Julijskih Alp spustila do dolin. Tako je snežilo na območju Rateč in Kranjske Gore ter na Bohinjskem, kjer je zapadlo od 5 do 10 centimetrov snega. Drugod je bila meja sneženja bistveno višje, na nadmorski višini okoli 1300 metrov. Znižana meja sneženja v severozahodni Sloveniji je posledica intenzivnih padavin, ki mejo sneženja potiskajo vse nižje, saj taljenje snežink v plasti s pozitivno temperaturo ohlaja zrak, reliefna zaprtost alpskih dolin pa omogoča, da ohlajenega zraka ne nadomesti spet toplejši zrak iz okolice, ki nam ga v teh dneh prinašajo južni vetrovi.

Zasneženo jutro v Ratečah FOTO: Promet.si

Nova fronta nas bo dosegla v popoldanskih urah Proti jutru so padavine v večjem delu države ponehale, a premor bo le kratkotrajen, saj se nam od zahoda že približuje nov pas padavin, ki nas bo dosegel v popoldanskih urah. Zaradi nastanka ciklona nad severno Italijo bodo padavine zajele širše območje, kot so ga včeraj. Vremenska fronta omenjenega ciklona se bo v bližini naših krajev zadrževala vse do srede zjutraj. Ker bo ozračje nestabilno, se bodo ob fronti pojavljale tudi plohe in posamezne nevihte. Dopoldne bo v večjem delu Slovenije, z izjemo hribovitih krajev, sončno, popoldne pa se bo povsod pooblačilo. Zahodno Slovenijo bodo že kmalu spet zajele manjše padavine, ki se bodo zvečer nekoliko okrepile in v noči na torek razširile proti vzhodu. Ob okrepljenem jugozahodnem vetru se bo popoldne najbolj ogrelo v vzhodni Sloveniji, kjer bodo temperature marsikje presegle 15 stopinj Celzija. Drugod bo zaradi oblakov in dežja nekaj stopinj manj. Najbolj hladno bo v alpskih dolinah, kjer bo le okoli pet stopinj Celzija.

Vremenska napoved za danes FOTO: POP TV

Torek bo vremensko nestabilen V torek se bo oblačnost spreminjala. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe, ki bodo pogostejše v popoldanskem in večernem času. Meja sneženja bo večji del dneva visoko, nad okoli 1300 metri nadmorske višine, zvečer in v noči na sredo pa se bo ob dotoku hladnejšega zraka spustila na okoli 600 metrov nadmorske višine. Pred ohladitvijo bo toplo s temperaturami od 10 do 15 stopinj Celzija, pozno popoldne in zvečer pa se bo hitro ohladilo.

Vremenska napoved za jutri FOTO: POP TV

Velika nevarnost snežnih plazov v visokogorju Julijskih Alp V sredogorju severozahodne Slovenije je včeraj zapadlo od 10 do 30, v visokogorju pa lokalno tudi okoli pol metra snega. Snežna odeja se bo do srede zjutraj še debelila. Skupna višina novozapadlega snega bo lokalno lahko presegla višino enega metra. Po podatkih Agencije RS za okolje je nevarnost snežnih plazov v naših gorah trenutno tretje stopnje na petstopenjski lestvici. To pomeni, da je možno tudi spontano proženje velikih in v posameznih primerih tudi zelo velikih snežnih plazov. Obisk gora, še zlasti visokogorja zahodnih in južnih Julijcev, se ob takih razmerah odvsetuje.

V gorah je nevarnost snežnih plazov trenutno tretje stopnje na petstopenjski lestvici. FOTO: Arso