Po kritikah so se odločili za umik: kampanje o dosežkih vlade ne bo

"Urad vlade za komuniciranje je zaradi javnih polemik, ki so po mnenju Ukoma sicer neutemeljene, preklical poziv k oddaji ponudbe za izdelavo medijskega načrta za medijski zakup za informativno kampanjo o dosežkih vlade v mandatu od 2022 do 2026," so danes pisno sporočili iz vladnega urada. Načrtovali so sicer desetdnevno medijsko kampanjo. Ta bi potekala med 9. in 18. februarjem, torej do zadnjega dne pred začetkom uradne volilne kampanje. Za informativno kampanjo so na vladni strani predvideli sredstva v višini 40.000 evrov za zakup medijskega prostora na spletnih portalih in oglaševalskega časa na radiih.

Očitki o predvolilni kampanji na račun davkoplačevalskega denarja

Načrtovana informativna kampanja o dosežkih vlade ob koncu mandata je minule dni dvignila kar nekaj prahu. V opozicijski NSi so že v ponedeljek zaradi tega zahtevali sejo komisije DZ za nadzor javnih financ in vladi očitali predvolilno kampanjo na račun davkoplačevalskega denarja. Kritični do načrtovane kampanje pa so bili tudi v SDS in Demokratih Anžeta Logarja. Danes je vlado k umiku razpisa javno pozval tudi Inštitut 8. marec. Direktorica inštituta Nika Kovač je na novinarski konferenci pojasnila, da so v inštitutu v ponedeljek z razočaranjem opazili razpis vlade za promocijo njihovih vsebin v medijih. "Zdi se nam, da bi bilo edino higienično, da se ta razpis razveljavi," je dejala. Dodala je, da je bil sicer vladni razpis transparentno objavljen.

Svoboda pred umikom vztrajala pri smiselnosti načrtovane kampanje

V največji vladni stranki Svoboda so medtem danes, še preden je Ukom sporočil svojo odločitev, vztrajali pri smiselnosti načrtovane informativne kampanje. Podpredsednik vlade in Svobode Matej Arčon je tako še v izjavi ob četrtem rojstnem dnevu stranke dejal, da potrebe po umiku razpisa ne vidi. Kot je ponovil, je povsem običajno, da vsaka vlada ob koncu mandata državljanom predstavi dosežke. Prepričan je tudi, da so se tega lotili transparentno in pošteno. "Lahko bi šli po določenih obvodih in bi prav tako dosegli isti namen. Vendar smo šli zelo transparentno, ker nimamo kaj skrivati, ker to je naša odgovornost in dolžnost, da naše skupne dosežke ob koncu mandata državljankam in državljanom predstavimo," je poudaril.

