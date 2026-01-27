Naslovnica
Slovenija

Po kritikah so se odločili za umik: kampanje o dosežkih vlade ne bo

27. 01. 2026

Avtor:
STA
Državna proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti

Vladni urad za komuniciranje (Ukom) se je odločil za preklic poziva k oddaji ponudbe za izdelavo medijskega načrta za zakup medijskega prostora za informativno kampanjo o dosežkih vlade v iztekajočem se mandatu. Ta je bila v zadnjih dneh deležna številnih kritik. Po mnenju Ukoma so te neutemeljene, a so se kljub temu odločili za umik.

"Urad vlade za komuniciranje je zaradi javnih polemik, ki so po mnenju Ukoma sicer neutemeljene, preklical poziv k oddaji ponudbe za izdelavo medijskega načrta za medijski zakup za informativno kampanjo o dosežkih vlade v mandatu od 2022 do 2026," so danes pisno sporočili iz vladnega urada.

Načrtovali so sicer desetdnevno medijsko kampanjo. Ta bi potekala med 9. in 18. februarjem, torej do zadnjega dne pred začetkom uradne volilne kampanje. Za informativno kampanjo so na vladni strani predvideli sredstva v višini 40.000 evrov za zakup medijskega prostora na spletnih portalih in oglaševalskega časa na radiih.

Preberi še Bo vlada z javnim denarjem financirala svojo predvolilno kampanjo?

Očitki o predvolilni kampanji na račun davkoplačevalskega denarja

Načrtovana informativna kampanja o dosežkih vlade ob koncu mandata je minule dni dvignila kar nekaj prahu. V opozicijski NSi so že v ponedeljek zaradi tega zahtevali sejo komisije DZ za nadzor javnih financ in vladi očitali predvolilno kampanjo na račun davkoplačevalskega denarja. Kritični do načrtovane kampanje pa so bili tudi v SDS in Demokratih Anžeta Logarja.

Danes je vlado k umiku razpisa javno pozval tudi Inštitut 8. marec. Direktorica inštituta Nika Kovač je na novinarski konferenci pojasnila, da so v inštitutu v ponedeljek z razočaranjem opazili razpis vlade za promocijo njihovih vsebin v medijih. "Zdi se nam, da bi bilo edino higienično, da se ta razpis razveljavi," je dejala. Dodala je, da je bil sicer vladni razpis transparentno objavljen.

Svoboda pred umikom vztrajala pri smiselnosti načrtovane kampanje

V največji vladni stranki Svoboda so medtem danes, še preden je Ukom sporočil svojo odločitev, vztrajali pri smiselnosti načrtovane informativne kampanje.

Podpredsednik vlade in Svobode Matej Arčon je tako še v izjavi ob četrtem rojstnem dnevu stranke dejal, da potrebe po umiku razpisa ne vidi. Kot je ponovil, je povsem običajno, da vsaka vlada ob koncu mandata državljanom predstavi dosežke. Prepričan je tudi, da so se tega lotili transparentno in pošteno. "Lahko bi šli po določenih obvodih in bi prav tako dosegli isti namen. Vendar smo šli zelo transparentno, ker nimamo kaj skrivati, ker to je naša odgovornost in dolžnost, da naše skupne dosežke ob koncu mandata državljankam in državljanom predstavimo," je poudaril.

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič
Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič
FOTO: Damjan Žibert

Da te informacije državljani tudi prejmejo, je kot "izjemno pomembno" ocenila tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. "Neštetokrat sem se ukvarjala s tem, kako povedati stvari tako, da bodo ljudem razumljive, in jim hkrati tudi predstaviti dobro namero in kaj dobrega bo zanje v prihodnosti še izšlo iz določenega ukrepa," je dejala.

Poudarila je še, da se bodo le ob dobri informiranosti volivci znali odločati na volitvah. "Ker česar si pa res ne želim je, da svoj glas oblikujejo na podlagi laži, izkrivljenih dejstev, odkritega sovraštva. Ampak žal smo danes v takem svetu, da je to izjemno, izjemno težko preprečiti," je izpostavila.

vlada ukom kampanja dosežki

KOMENTARJI50

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dragica Cegler
27. 01. 2026 15.37
Golobova vlada je verjetno bila edina,ki bi lahko marsikaj spremenila.Z veliko večino v parlamentu bi lahko naredila ogromno dobrega za ljudi.Se je oa 4 leta ukvarjala z Janšo.Pa tiste poslanke svobode ki so bruhale sovraštvo so v veliki meri krive za zaton Goloba.Svoj lonec je pristavila se ošabna Urška Ikvarjali so se samo z Janšo in seveda lizali rit Niki in Jenullu in podobnim .pa laganje njihovega šefa je tudi pripomoglo k padanju priljubljenosti.Pinizevsnje upokojencev in zmerjanje z jsnsisti iz vrst svobode je bil samo še dodatek Nismo vsi jansisti ,ki nam preseda tole zmerjanje golobarjev a v bodoče volim desne.
Odgovori
0 0
Sirhakel7
27. 01. 2026 15.37
Hahaaa, pa keri klovni.. Zdaj pa kao ne bodo objavili nič, ker kao nimajo za svobodo piškavih 40 jurjev, da bi to plačali sami.... Če imajo kaj za pokazati naj pač pokažejo in plačajo iz strankarske članarine...
Odgovori
0 0
JApajaDAja
27. 01. 2026 15.36
v četrtek mu bodo jenull & co popravili bilanco uspehov....prispevek za zdr.zav.bodo dali v "lestvice".....
Odgovori
+1
1 0
Nebodijetreba
27. 01. 2026 15.32
Aha, ker je nika tako predlagala ... Dovolj žalostno, da ko spregledajo neki nevladniki, se ubogljivo umakne barabski načrt!
Odgovori
+1
1 0
Vesela Jasna
27. 01. 2026 15.31
Ta vlada bi lahko še več naredila, če ji opozicija ne bi nagajala, na škodo vseh nas.
Odgovori
-1
1 2
Money Talks 1
27. 01. 2026 15.38
😘👅🍒🍑
Odgovori
0 0
mali.mato
27. 01. 2026 15.39
Ta vlada ima skoraj ustavno večino v parlamentu! Opozicija ne more nič nagajati!
Odgovori
0 0
Pikopiko
27. 01. 2026 15.29
Kakšnih dosežkih? ha, ha,,, spirala gre na vseh področjih strmo navzdol. Trenutno je 1% gospodarska rast na račun javne porabe za katero so denar zagotovili Kitajci. Vse gre strmo navzdol, tudi levičarji se tega zavedajte.
Odgovori
+1
2 1
Kod.
27. 01. 2026 15.24
Ta vlada bi lahko dosti naredila ampak je bilo bolj pomembno se ukvarjati z aktivisti in aktivizmom
Odgovori
+2
2 0
JApajaDAja
27. 01. 2026 15.37
aktivisti so jih ustoličili in sedaj jih rešujejo!
Odgovori
0 0
Solatko
27. 01. 2026 15.22
na tuj račun je lepo financirat svoje NEDELO!
Odgovori
+5
5 0
pikapolonica10
27. 01. 2026 15.18
Uh sami uspehi in dosežki te vlade. Res škoda , da tega ne bodo objavili.🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
Odgovori
+1
2 1
Greznica
27. 01. 2026 15.19
naštej uspehe Ivana Jufke poleg bančne luknje in orožarskih poslov .. no daj!
Odgovori
-2
1 3
patriot20
27. 01. 2026 15.16
komunisti prihajajo po nase hise in prihranke ljudje bozji a ste normalni to bando je treba izgont oz zapreti
Odgovori
+2
3 1
Greznica
27. 01. 2026 15.19
če imaš v mislih SDS se strinjam, ker tam je naveš komunistov, vključno z vodjem Jufko
Odgovori
-1
1 2
patriot20
27. 01. 2026 15.21
ne kakej levi placanec nisem jest jansist
Odgovori
+1
1 0
ATOL17
27. 01. 2026 15.14
Vse vlade al leve al desne bi se morale ukvarjat z razmerjem min in max plača in z udeležbami vseh pri dobičku. In ne bi bilo nobenih spiral in podražitev storitev in izdelkov in odpuščanj. To je pa tema ki jo politika ne mara slišati in se jo lotiti a ne? Če dobi nekdo 1000 eur na mesec nekdo pa 100.000 eur vam je to ok? To je bolano. Če vam je to prav pol pa naj bo tako naj gre v nebo.politiki paše da se kregamo med seboj pa mal drobtinic narodu, pri koritu se pa mastijo in smejijo levi in desni Saj je Zmagec lepo rekel narod je g..p. Pišite raje o tem nesmislu kaj več namesto levi in desni. Ajmo narod.....se strinjate?
Odgovori
0 0
Greznica
27. 01. 2026 15.13
"Po kritikah so se odločili za umik: kampanje o dosežkih vlade ne bo" .. desni kliki jeuspelo, jaoo kje jaz to živim ... A SDS pa je lahko leta 2022 opeval dosežke, ki jih ni bilo (Korona in št mrtvih) .. fej!
Odgovori
-5
1 6
Money Talks 1
27. 01. 2026 15.15
živiš na BLKN-u
Odgovori
+1
1 0
ptuj.si
27. 01. 2026 15.10
Saj nimajo kaj uspešnega za pokazati.
Odgovori
+6
8 2
bučk
27. 01. 2026 15.06
ne upajo si, ker vejo da gradijo svojo uspešnost na račun podjetij. za božičnice je morala država vzeti puf! to pa ni uspeh
Odgovori
+6
8 2
JApajaDAja
27. 01. 2026 15.12
je pa nekaj desettisoče glasov...cca 220k + familija......
Odgovori
+0
1 1
Greznica
27. 01. 2026 15.14
pol pa vrn božičnico pa tih bit
Odgovori
+0
1 1
Bolfenk2
27. 01. 2026 15.06
Problem je, da niso našli nobenega uspeha vlade.
Odgovori
+7
9 2
proofreader
27. 01. 2026 15.04
Niso našli nobenega uspeha, da bi za prazen jumbo plačevali pa nima smisla.
Odgovori
+7
8 1
Greznica
27. 01. 2026 15.15
naštej uspehe Ivana Jufke poleg bančne luknje in orožarskih poslov .. dajmo!
Odgovori
-1
1 2
Buci in Bobo
27. 01. 2026 15.01
Dejmo se pobotat že enkrat no.
Odgovori
-1
2 3
Bombardirc1
27. 01. 2026 14.59
Zakaj so pa umaknili? Kdo je pa prejšni jajotovi vladi plačal tiste slaboumne plakate Za vas smo...
Odgovori
-8
4 12
natmat
27. 01. 2026 14.57
Prejšna Janševa vlada je svoje dosežke za bankrot države plačala iz proračuna!!!In sedaj so isti glasni ravno zato ker se bojijo ker vedo da so jih krepko presegli v teh štirih letih...
Odgovori
-7
5 12
Buci in Bobo
27. 01. 2026 14.59
Sej ne moreš delat če te skozi nekdo kritizira. Sej vse jasno.
Odgovori
-2
2 4
Buci in Bobo
27. 01. 2026 14.56
Ma dobro kaj pa sedaj no...
Odgovori
-3
0 3
JApajaDAja
27. 01. 2026 14.58
dr.vrhunski je spoznal, da mu to bolj škodi kot koristi...saj ni prvič povozil svoje "sanjske ideje"....
Odgovori
+9
10 1
