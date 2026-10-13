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Slovenija

Rončević s posebnim sprejemom za diamantne maturante

Ljubljana, 13. 10. 2026 11.51 pred 50 minutami 2 min branja 28

Avtor:
Ne.M. R. M.
Borut Rončević o veliki šolski reformi

Z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino so sporočili, da bodo 24. oktobra pripravili poseben sprejem za diamantne maturantke in maturante. Kot so poudarili, sprejem ministrstva ni nadomestilo za tradicionalni sprejem predsednice republike, ki je v soboto izrazila nezadovoljstvo z neprihodom ministra.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v soboto na Brdu pri Kranju sprejela diamantne maturante in jim podelila priznanja za dosežene vse točke na maturi. Vsi pa so se ob tem spraševali, kje je minister za izobraževanje Borut Rončević. "Razlogov ne poznam. Lahko si mislim, ker nisem njihova in njihove barve. Ampak zdi se mi popolnoma nedostojno to, kar je naredil. Ker sem ne bi prišel zaradi mene, ampak zaradi teh diamantov, ki jih danes slavimo," je komentirala Pirc Musarjeva.

Preberi še Podelitev priznanj brez ministra. Predsednica: Popolnoma nedostojno

Na naša vprašanja so se odzvali z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, kjer so pojasnili, da bo ministrstvo 24. oktobra pripravilo poseben sprejem za diamantne maturantke in maturante, s katerim želijo "izkazati spoštovanje do njihovega znanja, predanosti, vztrajnosti in izjemnih dosežkov".

Kot so poudarili, sprejem ministrstva ni nadomestilo za tradicionalni sprejem predsednice republike, temveč "dodatno priznanje mladim, ki s svojimi dosežki dokazujejo, kako pomembno je spodbujati znanje, nadarjenost in odličnost". "Prepričani smo, da si izjemni dosežki mladih zaslužijo posebno pozornost in priznanje tudi na ravni ministrstva, pristojnega za izobraževanje," so dodali.

Poudarili so še, da izjemnim dosežkom dijakinj in dijakov namenjajo posebno pozornost. "Minister dr. Borut Rončević je že ob nastopu mandata poudaril, da bosta spodbujanje nadarjenosti in krepitev odličnosti med pomembnimi prednostnimi nalogami ministrstva," so zapisali.

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KOMENTARJI28

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Perrun
13. 10. 2026 13.06
ne spomnim se, da bi imeli kdaj tako nekompetemtno vlado.
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+1
1 0
tamiflu
13. 10. 2026 13.03
upam, da maturantje večinoma bojkotirajo sprejem, da si jih ne bodo podajali iz rok v roke, kot pokvarjen denar
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+3
3 0
itsju
13. 10. 2026 13.02
No NPM je sedaj jasno povedala, da je le predsednica levosučnih Slovencev za ostale je pa le precednica...Tudi jaz nebi šel k njej, ker je razdiralna enako kot Golob!
Odgovori
-1
1 2
zajfa
13. 10. 2026 12.57
Ne vem kaj to sploh še prirejajo, itak so vsi odlični, oh in sploh, potem pa jih spoznaš, pa ne vem če je 1% upravičen do tega naziva.
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-1
0 1
yolli
13. 10. 2026 12.57
A je sploh možno da bi državo še bolj razdelili kot je....Hvala vsem zaslužnim za to. Tako Janši kot Golobu.....No niju še nekako razumem saj sta politično opredeljena. Ne razumem pa početja Nataše ki se ima za predsednico VSEH Slovencev......Drnovšek je bil državnik.....
Odgovori
+0
1 1
Jožajoža
13. 10. 2026 12.55
Ta je ia pravi jsnšist.dianantni maturantje ,ne vidite,ds se dela norca iz vas.ne it na sprejem.
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+8
8 0
Pomladni cvet
13. 10. 2026 12.54
Še nikjer na svetu nisem videl da bi podeljevali nagrade mature dvakrat, še najbolj nenormalen svet ni tako nenormalen kot sds, ki je prvi na svetu dosegel da je podelitev nagrad na maturi dvakrat, še največji norci sveta si tega ne morjo zamisliti
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+10
10 0
Pomladni cvet
13. 10. 2026 12.58
biti nenormalen ne pometi biti slab če je odklon v pozitivnost, ampak odklon SDS v nenormalnost je pa tako izrazit da že meji na norost ali onkraj nje
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+6
6 0
štrekeljc
13. 10. 2026 12.53
Novi minister za izobraževanje, znanost in mladino, dr. Borut Rončević: »Naloga vladajoče koalicije je zato vzpostavitev druge republike, kjer bodo stvari postavljene na glavo. Najlažje bi bilo to storiti s formulo 50 +. Vendar se s primerno tehnologijo vladanja druga republika da doseči tudi z vlado, ki na volitvah sploh ni zmagala. Najprej je treba obglaviti sicer maloštevilno, vendar trdovratno in zoprno kulturo. Obglaviti in ignorirati parazite. Potem si je nujno podrediti medije. Potrebno je še povezati vzvode represivne oblasti, da bo mogoča komanda z enega mesta. Izčrpati univerze. Razviti zasebni visokošolski sektor, ki bo proizvajal primerno idejno usmerjene, vladi, to je Janši, zveste kadre, in ki je za zdaj še v povojih. In končno brez pardona na ključna mesta vsepovsod v državni upravi, javnih ustanovah in gospodarstvu nastaviti zanesljive in brezpogojno naše ljudi: to je vodji vdane domoljube, kristjane in fanatične antikomuniste. Njihova naloga je zavzeti vrtce, šole, univerze, disciplinirati medije, gospodarstvo in javno mnenje.« In to naj bi bil minister, ki naj bi uvedel ideološko nevtralno šolo????
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+4
4 0
Pajo_36
13. 10. 2026 12.52
Grem pa raje k predsedniku države, kot pa k enemu ministru. A bojo mogl v Novo mesto? Decentralizacija pa to..haha
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+9
9 0
mužet
13. 10. 2026 12.45
Neverjetno kaj se gre vladajoča politika v tej naši Sloveniji. Svetujem da vsi diamantni maturantje odklonijo-obstrurirajo obisk pri Rončeviču. Verjetno bi morali vsi državljani na ulice in vladajočim sporočiti da tako ne gre več.
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+10
10 0
Pomladni cvet
13. 10. 2026 12.50
verjamem da jih je več kot polovica dovolj pametnih da se tega ne bo udeležilo. Če je prvo pravilo šole da naj bi bila šola za vse varno okolje, SDS temu takoj jasno pokaže da temu ni tako. S tem dejanjem je SDS pokazala da je šola varno okolje le za tiste učence, ki so pddvrženi ideologiji SDS, torej če nisi eden izmed nas, si ne zaslužiš naziva diamantnega maturanta, točno tako sporočilo sporoča SDS naši mladini
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-1
1 2
Polkavalčekrokenrol
13. 10. 2026 12.45
čujem da ga bodo bojkotirali,prav bi bilo
Odgovori
+9
9 0
Pomladni cvet
13. 10. 2026 12.44
to bo smešno ko se bo manj kot polovica teh tam pokazalo. Splošno znano je da ljudje z najvišjo izobrazbo (po merilih šolstva, ne po inteligenci), ne bodo volili SDS. Si raje ne predstavljam kakšno sramoto bo doživela sds 24. oktrobra s svojim ministrom na čelu
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+6
6 0
MarkoJur
13. 10. 2026 12.42
Lepo so se lotili deliti mladino, naj se vsi skup lepo speljejo nekam!!!
Odgovori
+9
9 0
Ali63
13. 10. 2026 12.41
S šolanjem je dobil naziv dr. bontona in kulture pač ne.
Odgovori
+6
6 0
B1964
13. 10. 2026 12.41
Jaz nebi šel k njemu na sprejem.Mislim da bi se moral on udeležiti sprejemom ko je to bilo prešnji teden v Ljubljani,ker to je tudi protokol napisani za te zadeve,nemore si sam izmišljevati,naj še malo skup pobere naj začne resno razmišljati s to čelavo glavo.
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+13
13 0
B1964
13. 10. 2026 12.42
Popravek na Brdu
Odgovori
+4
4 0
SpamEx
13. 10. 2026 12.41
Neki more ne sam da se kadi
Odgovori
0 0
?eso
13. 10. 2026 12.38
Včasih so policaji govorili "izkazal se je s ponarejenim vozniškim dovoljenjem". Zdaj se je Rončevič "izkazal" z desničarsko zamero. Minister vseh učencev ? Upam, da ne bo nobenega diamanta na tej njegem gnoju.
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+10
10 0
rogla
13. 10. 2026 12.37
Rončević ne pozna kulture. Saj prav zato je podpornik izdajalca. Faca pa primerna za kak ... film.
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+10
12 2
lambert
13. 10. 2026 12.27
Čisto nepotrebno. Res ne razumem zakaj zadnjic niste morali vsi smupaj ta dogodek zakljuciti na Brdu. Škoda da ni in ni konca tem politicnim razprtijam ...
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+11
13 2
Ewan Braun
13. 10. 2026 12.44
Demokratično je dase strinjamo da se ne strinjamo, bi morda rekel Boris the Animal von Nov..., `če` bi bila podelitev zlorabljena `še` za snemanje filma Men in Black: Lokal (2026+)..
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0 0
FETS LUCK
13. 10. 2026 12.24
Aja ? bravo Rončević, a zdaj se bodo prirejali sprejemi za naše in vaše, Res je pokazal pravo domoljubje in državotvornost. In to naj bi bil minister za šolstvo???
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+17
21 4
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