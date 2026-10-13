Rončević s posebnim sprejemom za diamantne maturante

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v soboto na Brdu pri Kranju sprejela diamantne maturante in jim podelila priznanja za dosežene vse točke na maturi. Vsi pa so se ob tem spraševali, kje je minister za izobraževanje Borut Rončević. "Razlogov ne poznam. Lahko si mislim, ker nisem njihova in njihove barve. Ampak zdi se mi popolnoma nedostojno to, kar je naredil. Ker sem ne bi prišel zaradi mene, ampak zaradi teh diamantov, ki jih danes slavimo," je komentirala Pirc Musarjeva.

Na naša vprašanja so se odzvali z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, kjer so pojasnili, da bo ministrstvo 24. oktobra pripravilo poseben sprejem za diamantne maturantke in maturante, s katerim želijo "izkazati spoštovanje do njihovega znanja, predanosti, vztrajnosti in izjemnih dosežkov".

Kot so poudarili, sprejem ministrstva ni nadomestilo za tradicionalni sprejem predsednice republike, temveč "dodatno priznanje mladim, ki s svojimi dosežki dokazujejo, kako pomembno je spodbujati znanje, nadarjenost in odličnost". "Prepričani smo, da si izjemni dosežki mladih zaslužijo posebno pozornost in priznanje tudi na ravni ministrstva, pristojnega za izobraževanje," so dodali.

Poudarili so še, da izjemnim dosežkom dijakinj in dijakov namenjajo posebno pozornost. "Minister dr. Borut Rončević je že ob nastopu mandata poudaril, da bosta spodbujanje nadarjenosti in krepitev odličnosti med pomembnimi prednostnimi nalogami ministrstva," so zapisali.