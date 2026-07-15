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Slovenija

Po kritiki prejšnje reforme v pripravi novi plačni sistemi

Ljubljana, 15. 07. 2026 16.20 pred 25 dnevi 3 min branja 15

Avtor:
STA
Plača

Aktualna vlada bo za uresničitev koalicijske zaveze o ločenih plačnih sistemih znotraj javnega sektorja najprej pripravila konceptualna izhodišča, saj gre za zahtevno nalogo. V vsakem primeru pa namerava plače urejati drugače kot prejšnja vlada. Vlada ocenjuje, da v prejšnjem mandatu dogovorjena prenova plačnega sistema ni prinesla želenih učinkov.

V odgovoru na vprašanja poslanke Alenke Bratušek (Svoboda) v zvezi z nadaljnjim izvajanjem plačne reforme javnega sektorja je vlada opozorila na problem javnofinančne vzdržnosti. Izpostavila je, da se je obseg sredstev za plače v javnem sektorju povišal bistveno bolj, kot je bilo predvideno, na kar so vplivali tudi nekateri na novo vpeljani instituti novega plačnega sistema, kot ga je koncipirala prejšnja vlada, na primer uvedba novih in višje vrednotenih delovnih mest, možnost določitve do 30 odstotkov višje osnovne plače, spregled izobrazbe, več sredstev za nagrajevanje delovne uspešnosti.

Po oceni aktualne vlade uvedba teh institutov sama po sebi ne bi bila sporna, če bi dejansko sledili ciljem večje fleksibilnosti plačnega sistema, večjega upoštevanja specifik posameznih dejavnosti oz. poklicnih skupin, boljšega prilagajanja ponudbi in povpraševanju na trgu dela, boljši povezanosti plačila za delo z rezultati dela ipd.

Plača
Plača
FOTO: Kanal A

Kot so zapisali, pa so se v praksi ti na novo vpeljani elementi plačnega sistema "izkazali za problematične, še zlasti zaradi neustreznega oz. nekritičnega upravljanja s kadri, same organizacije dela in tudi zlorab veljavnega normativnega okvirja". Kot primer so navedli, da zakon določa izjeme v zvezi z možnostjo povišanja osnovnih plač ali spregleda izobrazbe, delodajalec pa to obravnava kot pravilo.

V odgovoru vlada pojasnjuje, da v tem trenutku ni mogoče z gotovostjo napovedati, "ali bo v kontekstu zasledovanja cilja vzdržnosti javnih financ in upoštevaje višino proračunskega primanjkljaja treba poseči po ukrepih za zmanjševanje javnofinančnih odhodkov". Ne glede na to, pa bi se vprašanja morebitnih posegov v izplačilo preostalih treh obrokov povišanja plač v javnem sektorju bilo treba lotiti s posebno skrbnostjo oz. občutljivostjo, še zlasti zavedajoč se zakonsko vgrajenih pričakovanj zaposlenih v javnem sektorju in sklenjenih pogodb o zaposlitvi, ki vključujejo tudi postopno povišanje plač v obdobju 2025-2028 s konkretnimi zneski teh povišanj.

Glede drugačnega urejanja plač v javnem sektorju, ki ga napoveduje, je aktualna vlada spomnila na v koalicijski pogodbi predvideno vzpostavitev enotnega plačnega sistema za administrativni del javnega sektorja ob ločenih plačnih sistemih za policijo, vojsko, zdravstvo, izobraževanje in kulturo ter socialno varstvene storitve.

Ocenjuje, "da prenova plačnega sistema, ki je predstavljala enega ključnih projektov prejšnje vlade, ni prinesla želenih učinkov", še zlasti ko gre za vprašanje plačnih stebrov, kot jih opredeljuje zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju oz. vprašanj, ki bi jih bilo mogoče urejati ločeno glede na specifike posameznih dejavnosti oz. poklicev.

"Zaradi tega je poseg v veljavni plačni sistem nujen na način, da se raznolikost glede na vsebino in način izvajanja javnih storitev prepozna tudi skozi ločene plačne sisteme, kot izhaja iz aktualne koalicijske pogodbe," so pojasnili. Dodali so, da pri tem "ne gre za vprašanje, kateri del javnega sektorja je bolj ali manj pomemben in bi zaradi tega lahko bil izpostavljen drugačnemu vrstnemu redu prioritet, temveč za priznavanje specifik glede na naravo dela oz. poslanstvo posameznih dejavnosti in poklicev".

Ob tem pa so še pojasnili, da upoštevaje dejstvo, da uresničitev koalicijske pogodbe glede predvidenih ločenih plačnih sistemov predstavlja zahtevno nalogo, tako v kontekstu ohranjanja javno finančne vzdržnosti, kot z vidika usklajevanja različnih interesov v okviru socialnega dialoga, v tem trenutku ni mogoče napovedati, na kakšen način se bo v operativnem smislu uresničevala zaveza o ločenih plačnih sistemih.

Napovedali so, da bodo najprej pripravili konceptualna izhodišča za vzpostavitev ločenih plačnih sistemov, iz katerih bo jasno razvidno, kako si vlada predstavlja urejati plače v javnem sektorju. "V vsakem primeru bo to v pomembni meri drugače, kot si je urejanje plač v javnem sektorju zamislila prejšnja vlada," so sklenili.

vlada plačni sistem javni sektor
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KOMENTARJI15

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dinamit
16. 07. 2026 17.35
Na kozlanje mi gre
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0 0
zibertmi
16. 07. 2026 09.15
se pravi se bodo javni uslužbenci poslovili od višanja plač,ki jih je izpogajala prejšnja vlada in sindikati.na vrsti bo ukinitev božičnic,kar je napovedal janša ko je bil še opozicija.in na tnalu bomo upokejnici-sledi zujf 2.koliko nas je vseh skupaj,javni sektor in upokojenci,koliko volilnih upravičencev,pa tale ši.že 4 sedi kot pv v parlamentu,res smo kt nas je označil jelinčič
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+5
5 0
jogo
16. 07. 2026 09.51
zibertmi E Ruda, Ruda, pa kje jih ti jemlješ.
Odgovori
0 0
123soba
15. 07. 2026 20.48
Se pravi v enem letu bodo napredovali vsi. Kdor ne bo deležen tega, bo pa tihi štrajk. Takole je ko imamo brezveznike v vladi....
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+0
1 1
presnet
15. 07. 2026 20.12
V novem plačnem sistemu se je zgodil kriminal brez primere s tem, ko so s prevedbo uradniki dobili višje razrede, kot bi sploh imeli (če lahko napreduješ 10 razredov, potem je to to, ne 11 in več, ostali pa nikoli ne bodo tako visoko); velikansko napredovanje brez obrazložitve, s čim so si to zaslužili. Delitev na stebre je farsa, ker če je plača iz proračuna je ista plača in pika; se samo še večje razlike dela.
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+2
2 0
Tomvojo
15. 07. 2026 20.12
Skrajni čas: deset plačnih razredov, vsak ima po tri podrazrede in se bo našlo za vsakogar pravi razred glede na IZOBRAZBO, dodatki pa so odvisni od uspešnosti in radodarnosti lastnikov, upraviteljev itd....
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0 0
Bbcc12
15. 07. 2026 20.09
Spet bojo dali vplivnim kot so zdravniki. Ostale pa klinc gleda kot vedno pod Janšo. Zakaj bi volil Janšo? Kaj je urediil? Trikrat dosedaj?
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+0
2 2
bojer
15. 07. 2026 18.20
Ni problem, če ljudje v JS dobijo višjo plačo, če si jo zaslužijo. Problem je, ker zaposleni prejemajo praktično "vsak mesec" višjo plačo, ni pa enega tehtnega razloga oziroma argumenta za "povišico". Torej, daj mu višjo plačo, vendar to opraviči z rezultati, še enkrat z rezultati in razmerji do vseh plač.
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+5
5 0
Državljanbananerepublike
15. 07. 2026 18.17
Najnovejša prenova plačnega sistema v javnem sektorju ponovno poglablja socialne razlike. Namesto da bi naslovila položaj najslabše plačanih delavcev, je raje ugodila interesom vplivnih in že vnaprej dobro plačanih skupin. Sistem prepogosto nagrajuje formalne nazive namesto dejanskih kompetenc, kar odpira vrata zaposlovanju po liniji najmanjšega upora, vez in poznanstev, kjer papirnate kvalifikacije ne odražajo realnega znanja. Pri tem ne govorimo o zdravnikih in zdravstveni negi, ki nosijo glavno breme našega zdravstva, temveč o prenapihnjenem podpornem aparatu. Absurdnost sistema se jasno kaže pri investicijskih projektih in sanacijah. Na seznamih sodelujočih mrgoli univerzitetnih diplomantov in inženirjev, ko pa je treba projekt dejansko spraviti v tek in odpraviti napake, delo pade na pleča peščice entuziastov in vzdrževalcev. Tragikomično je, da vodstvo prav te operativce, ki sistem sploh držijo pokonci, pogosto označuje za neučinkovite, medtem ko birokratski aparat prejema nagrade. Takšno vodenje države in javnih institucij žal meji na preizkušene butalske recepte.
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+4
4 0
Krog
15. 07. 2026 18.10
Ločeni plačni sistemi sami po sebi niso problem. Problem nastane takrat, ko se začne politika igrati s plačami in ko o vrednosti dela ne odločajo jasna merila, ampak kdo ima močnejši sindikat ali bližje povezave z oblastjo. Vsaka skupina v javnem sektorju ima pravico zagovarjati svoje interese, a država mora poskrbeti, da medicinska sestra, učitelj, policist, vojak ali socialni delavec niso talci političnih iger. Reforma ni uspešna zato, ker je drugačna od prejšnje, ampak zato, ker je pravičnejša, preglednejša in vzdržna. Drugačen sistem ni samodejno boljši sistem. Ljudje bodo gledali predvsem na to, ali bo prinesel več reda ali samo nove privilegije.
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+5
5 0
borjac
15. 07. 2026 17.50
Nova plačna reforma Janševe vlade pomeni : revežem nič , bogatašem pa vse .
Odgovori
+0
6 6
Bbcc12
15. 07. 2026 20.10
Kot vedno ko on vlada. Nevem zakaj ga reveži volijo? Ker je revež tudi kje drugje in ne samo v denarnici.
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-3
0 3
ap100
15. 07. 2026 16.59
upam da bo kaj bolje kot situacija, ki jo je ustvarila prejšnja vlada
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+4
7 3
zibertmi
15. 07. 2026 16.29
verjetno bo bolje,boste rekli.pravosodje je menda,kot pišejo nekateri mediji,pripravilo po nareku demokratov izhodišča za skok.protikorupciski aparat,ki pa bo začel veljat ,če pride na svetlo.januarja 2027.do takrat boste uredili demografski sklad,tja plačsirali sdh in kapitalsko družbo,odprodali delnice petrola,se pravi lasništvo kapitalske družbe in države tam.pa še kaj.tudi v darsu bo poniknilo ogromno sredstev v saebne žepe.verjetno v podjetje-cgp novo mesto,ki vemo kam sodi
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-2
3 5
jogo
16. 07. 2026 08.38
zibertmi Rudi, ti me pa vedno nasmejiš.
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+1
1 0
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