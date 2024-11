NSi za razveljavitev novega sistema omrežnine

Poslanec se je v izjavi za medije danes v Ljubljani odzval na, kot je dejal, "neuradno ogorčenost predsednika vlade" glede novega sistema omrežnine. Premier se je zbudil po letu in pol razprav in opozoril ter mesec in pol po uveljavitvi akta o omrežnini, je dejal Vrtovec. Kot smo namreč poročali v ponedeljkovi oddaji 24UR, naj bi bil Golob ogorčen nad delom Agencije za energijo in njenim novim tarifnim sistemom obračuna omrežnine.

Vrtovec je prepričan, da je bil omrežninski akt, ki je v pristojnosti Agencije za energijo, usklajen z vlado. "Brez vednosti predsednika vlade in ministra ta stvar na Agenciji za energijo ni bila sprejeta. Sam sem bil minister, pristojen za energetiko, in lahko povem, da se to pač ne zgodi," je povedal Vrtovec. Povezavo vidi tudi v tem, da je bil poslanec Svobode Tomaž Lah, ki vodi odbor DZ za infrastrukturo, prej zaposlen na Agenciji za energijo.

Ključni cilj je bila po Vrtovčevem mnenju solarizacija Slovenije, razlog za sedanji obrat pa poslanec vidi v anketah javnega mnenja, ki da vladi in premierju kažejo nizko podporo, ter v tem, da novi sistem omrežnine uničuje poslovni model družbe Gen-I.