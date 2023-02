Poslovili se bomo od ledenih juter, čaka nas nadpovprečno toplo vreme

Precej višje temperature beležijo v hribih, ki jih je že preplavil občutno toplejši zrak. Na Nanosu, Sviščakih in Krvavcu je bila temperatura ob sedmi uri zjutraj nič stopinj Celzija. Hladneje je bilo celo ob morju, kjer so izmerili 3 stopinje pod ničlo. V prihodnjih dneh bo višine preplavil še toplejši zrak, po nižinah pa se bo ob odsotnosti izrazitejšega vetra začela pojavljati megla, ki pa se bo čez dan večinoma razkrojila. Meja ledišča se bo že danes popoldne dvignila na nadmorsko višino okoli 2100 metrov, v prihodnjem tednu pa bo nekaj stopinj nad ničlo tudi po najvišjih vrhovih. Najtoplejši zrak se bo takrat predvidoma zadrževal na nadmorski višini okoli 1500 metrov, kjer bodo lahko termometri pokazali tudi blizu 10 stopinj Celzija.

Kaj nas čaka?

Po nižinah bo temperaturna slika precej bolj razgibana. Zaradi inverzije bodo namreč jutra v večjem delu Slovenije ostala razmeroma hladna, medtem ko bodo popoldnevi sončni in občutno toplejši. Temperaturna nihanja bodo še posebej velika v krajih brez jutranje megle.

Tako bodo termometri v prihodnjem tednu zjutraj marsikje še kazali nekaj stopinj pod ničlo, čez dan pa se bo ogrelo do okoli 15 stopinj Celzija. Popoldnevi bodo zelo topli tudi v alpskih dolinah ter na planotah Notranjske in Kočevske, kjer bo razlika med najnižjo in najvišjo dnevno temperaturo lahko presegla celo 25 stopinj Celzija.

Nadpovprečno toplo vreme bomo verjetno imeli vsaj dva tedna. Vendar to še ne pomeni, da se zima ne bo več vrnila. Nad polarnimi predeli je namreč še veliko mrzlega zraka, ki se lahko kadar koli spusti tudi nad naše kraje, kar nam lahko še marca, aprila ali celo maja prinese zimske razmere.