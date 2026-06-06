Po letalski nesreči pristala na vozičku, danes spet leti

Na športnem letališču Levec pri Celju se je zbralo več kot 100 pilotk iz različnih evropskih držav. Poleg športnih tudi poklicne, ki jih imamo v Sloveniji vsega šest. Ogromno poguma in moči pa je imela danes 73-letna nemška pilotka, ki je po nesreči z jadralnim letalom pristala na invalidskem vozičku. Ko se je po treh mesecih želela vrniti v pilotsko kabino, so jo, kot pripoveduje, mnogi imeli za noro. Kar sedem let se je nato borila s sodnimi mlini, na koncu pa so ji vendarle dovoliti znova samostojno leteti.