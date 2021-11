Po letno vinjeto za samo 70 EUR!

Kot je pokazala neodvisna analiza gibanj premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji NAI Significa, se potrošniku najbolj splača zamenjati zavarovalnico takoj, ko je to možno.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je v Sloveniji zakonsko določeno. Posledično torej vse zdravstvene zavarovalnice ponujajo isto dopolnilno zavarovanje. Razlika je lahko le v višini premije in morebitnih dodatnih ugodnostih.



V analizi NAI Significe so se med drugim vprašali, ali je za potrošnika finančno smiselno ostati zvest eni zavarovalnici, ali se mu bolj splačata menjava in koriščenje dodatnih ugodnosti, ki jih ob menjavi zavarovanja prejme. Tudi v primeru scenarija, kjer potrošnik izbere najdražjega ponudnika dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, je dolgoročno ob menjavi zavarovalnice finančno gledano na boljšem, kot če bi ostal pri katerikoli zavarovalnici brez menjave od marca 2006 dalje. Ob tem so ugotovili tudi, da so razlike v ceni med zdravstvenimi zavarovalnicami minimalne, ki se pa lahko kadarkoli tudi spremenijo.