Po letošnji zimi Evropa pred verjetno najtežjim izzivom doslej

Bolj kot se bliža konec leta, večja je negotovost v slovenskih proizvodno-predelovalnih panogah. Skoraj dve tretjini končne energije v industriji porabijo štiri energetsko intenzivne panoge: proizvodnja kovin, proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja, proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov ter proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov .

Kot izpostavlja Janja Petkovšek , direktorica Združenja kovinske industrije pri GZS, imajo dve veliki akutni težavi: "Na eni strani zaznavamo čedalje večje težave s ceno in dobavljivostjo materialov, na drugi strani pa so energenti, ki povzročajo silno negotovost. Ne zmoremo planirati poslovanja za drugo leto, če ne vemo, koliko nas bodo stali energenti. Zato tudi bolj na okroglo določamo cene proizvodov ali storitev." Zaradi negotovosti trpi konkurenčnost, investitorji se umikajo. "Med slovenskimi podjetji je kar nekaj takih, ki so v lasti večjih koncernov. Zaradi boljših pogojev v drugih državah, denimo Španiji, so slovenska podjetja izgubila več že začetih in finančno podprtih projektov. Utemeljeno se bojimo, da se bodo investitorji tudi v prihodnje z novimi investicijskimi cikli izogibali Sloveniji."

Španija pri cenah električne energije močno izstopa, saj je že junija sprejela ukrep cenovne kapice na plin, ki poganja elektrarne, zato so tudi njena podjetja konkurenčnejša. Neuradno naj bi podjetja plačevala električno energijo z dodatnimi državnimi subvencijami celo po manj kot 100 evrov za megavatno uro. "Od države pričakujemo, da nam omogoči konkurenčne pogoje, take, kot jih imajo v Nemčiji, Franciji, Angliji, Španiji," je jasna Janja Petkovšek.

Talum s preobrazbo v boj za obstanek v prvi ligi

"Najbolj me trenutno skrbijo hitrost in ambicije Evrope v njenih odločitvah. Gre za konglomerat različnih interesov, v tem trenutku pa potrebujemo enotnost, povezanost, solidarnost in hitre odločitve. Če to uspemo narediti, verjamem, da bomo vzpostavili ustrezne mehanizme, ki bodo znosni s cenami in energetsko oskrbo. Le tako bomo lahko proizvajali naprej in se nam ne bo potrebno bati, da bi ostali brez energije," razmišlja predsednik uprave Taluma Marko Drobnič.

Talum sodi med največja izvozna podjetja pri nas in je tudi največji porabnik električne energije v Sloveniji. A se je to letos spremenilo. "Pri nas smo se odzvali tako, da smo najbolj intenziven del proizvodnje zmanjševali. Cene električne energije so enostavno previsoke, da bi lahko proizvajali materiale, pa naj gre za kovine, papir, steklo ali kemijske izdelke," pravi Drobnič.