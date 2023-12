Po letu brez pravic: 'Ne želim si videti predsednika na zavodu za zaposlovanje'

Prvi predsednik države Milan Kučan je edini, ki je imel kot bivši predsednik pisarno in druge pravice kar pet let. Pripadale so tudi Janezu Drnovšku, bolezen pa mu je vzela življenje le dva meseca po tem, ko je zapustil položaj. Petletne pravice bi pripadale še Danilu Türku, a so decembra 2012, ob koncu njegovega mandata, v državnem zboru zakon spremenili. Varčevanje je bil osrednji razlog takratne koalicije pod vodstvom Janeza Janše, ki pa opozicije ni prepričal.

"Ne želim si, da bi po enem letu videl predsednika Danila Türka ali pa kateregakoli predsednika na zavodu za zaposlovanje, sram bi me bilo, sram bi me bilo kot državljana," je leta 2012 izjavil Roman Jakič, a zakon je bil sprejet in tako so Türku ter naslednikom pravice omejili na eno leto. "To, kar delate danes, ne delate zaradi varčevanja, ampak zaradi Milana Kučana in to je dejstvo," je bila leta 2012 prepričana Alenka Bratušek. S pomočjo Nove Slovenije je bil sprejet tudi predlog opozicije, ki je prvemu predsedniku zagotovil, da kot edini še vedno prejema dodatek k pokojnini. Matjaž Han je pri tem opozoril, da če oni sami ne bodo spoštovali institucij države, jih tudi drugi ne bodo.