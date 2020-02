Po letu in pol zapletov produkcijska ekipa dviguje roke od obnove vasi Slapnik  

Producentska ekipa, ki je nameravala v okviru resničnostnega šova obnoviti zapuščeno briško vasico Slapnik, izgublja potrpljenje, voljo in upanje, da jim bo uspelo projekt realizirati v Sloveniji. Vse bolj verjetno je namreč, da bodo šov posneli v kakšni drugi državi. Kot razloge navajajo težave z lastnico iz Avstralije, nerazumevanje pomena projekta za Slovenijo na lokalni in državni ravni ter neodzivnost birokratov.

Vas Slapnik že več kot štiri desetletja sameva in propada. FOTO: Aljoša Kravanja

Snemanje nove resničnostne oddaje, v kateri bi obnovili vas Slapnik, bi se moralo začeti maja letos. Celotne vasi sicer v eni sami sezoni, ki bi se snemala od maja do septembra, ne bi mogli obnoviti, zato je bilo predvidenih več sezon. To pa bi pomenilo večletno promocijo Slovenije in Goriških brd, saj se bo oddaja predvidoma predvajala v približno 17 evropskih državah. Nikogar nismo prosili niti za en cent, le za podporo, da lahko projekt izpeljemo, pravijo producenti. Približno 10 milijonov evrov, kolikor naj bi projekt stal, imajo že zagotovljenih prek različnih investitorjev. “Nepremičninska agencija, s katero smo sodelovali, je imela naše podatke in na računu smo imeli ves potreben denar za odkup nepremičnin, ampak v nedogled ta denar ne bo mogel stati na računu.” Nad projektom so bili na začetku navdušeni vsi, vsi so obljubljali svojo pomoč. “Zdaj pa, ko jih dejansko potrebujemo, pa ni ne duha ne sluha oziroma nimajo časa,” pravi predstavnik slovenskega dela produkcijske ekipe Ernest Škrjanec iz Skupine Tempo. Kje se je zataknilo? Denar za projekt je bil zagotovljen, z veliko večino lastnikov 17 objektov – lastnikov je bilo več kot 30 – so podpisali pisma o nameri prodaje. “Problem je ena lastnica, 87-letna gospa, ki živi v Avstraliji. Je tričetrtinska lastnica hiše v središču vasi, prav tako je ena parcela samo njena. Občina je obljubljala, da bo angažirala odvetnike za razlastitev, ampak ne morejo je razlastiti, če ima v lasti tri četrtine hiše. Če bi imela le polovico hiše, bi lahko drugi lastnik zahteval razdelitev dediščine, tako pa to ne gre,” pojasnjujejo v Skupini Tempo.

FOTO: Aljoša Kravanja

Lastnica kljub vsem naporom ne popušča, čeprav se z njo pogovarjajo že leto dni. “Prizadevanj je bilo kar nekaj. Celo župan je k njej pošiljal svoje ljudi v Avstraliji,” pravi Škrjanec. Gospa je ves čas oklevala in spreminjala svojo odločitev. Po pomoč so se obrnili celo na zunanjega ministra Mira Cerarja z idejo, da bi lastnici nekdo z veleposlaništva predstavil projekt in njegov pomen, a brez uspeha. Ministrstvo ni želelo sodelovati, pravijo. Na podlagi uradne cenitve so lastnici ponujali 45.000 evrov za lastniški del na pol porušene hiše, a se je bala, da bi zaradi gotovine na računu izgubila avstralsko pokojnino. Zato so ji ponudili, da ji za ta znesek kupijo stanovanje v Novi Gorici. Gospa je na koncu v zameno za hišo zahtevala dvosobno stanovanje v Ljubljani, kar je za produkcijsko ekipo nerealna zahteva. Brez te hiše pa žal projekta ne morejo izvesti, kot so si zamislili, saj je hiša v samem središču vasi. “Zamislili smo si, da bi bila po končani obnovi celotna vas tudi nekakšen muzej in ne moremo dopustiti, da bi bila ena hiša sredi vasi neobnovljena in statično neustrezna.” Vas že zdaj oblegajo obiskovalci Razočarani so tudi nad Zavodom za varstvo kulturne dediščine, ki je po njihovih besedah neodzivno in zbirokratizirano. “Bili smo petkrat ali šestkrat pri njih v Novi Gorici, dobili smo se v Slapniku, večkrat je bil zraven tudi arhitekt, ki je v 80. letih natančno popisal zgodovino in značilnosti vasi. Vse smo se dogovorili, na koncu pa spet nove zahteve, tisto, kar smo se dogovorili, pa ne velja več. Da ne bo pomote, vas je od samega začetka zamišljena, da ostane takšna, kot je bila. Mora imeti stoletno tradicijo,” pravi Škrjanec.

Če vasi ne bodo v kratkem obnovili, bodo objetki povsem propadli. FOTO: Aljoša Kravanja

Lokalna izpostava Zavoda se je pritoževala tudi nad promocijskim videospotom, v katerem so praskali po steni, pravi Škrjanec. Hkrati pa opozarja, da se nihče ne pritožuje, ko se na družbenih medijih vrstijo posnetki radovednežev in vlogerjev, ki se snemajo v vasici, kjer povsem nenadzorovano vstopajo v zapuščene hiše in se dotikajo vsega, kar se jim zdi zanimivo. Preden se je začelo govoriti o ideji, da bi tam posneli resničnostni šov, je za to zapuščeno vasico vedelo le lokalno prebivalstvo. Lani jo je zaradi velike medijske izpostavljenosti obiskalo več kot 50.000 obiskovalcev. “Ljudje prihajajo tja, si jo ogledujejo, nekateri pa s seboj celo odnašajo predmete, tudi dragocene arhitekturne posebnosti, kot so kamniti oboki, in nihče ne odreagira,” pravi Škerjanec. Vse to le še pospešuje propadanje vasi. “V dveh ali treh letih bo vas povsem propadla, preostali lastniki, ki so pristali na prodajo lastništva, prav tako izgubljajo potrpljenje,” še dodaja. Poslušali so tudi obljube, da bodo vas prenesli z lokalnega na državni pomen, kar bi morda olajšalo kakšen korak, a se tudi to ni zgodilo. S projektom so seznanili še Slovensko turistično organizacijo, kjer pretiranega zanimanja nad njim niso pokazali. “Projekt ne more zaživeti brez podpore lokalne skupnosti, države in nas. Vsi trije moramo sodelovati. Če imamo mi potencialnih 400 milijonov gledalcev, to nekaj pomeni za Slovenijo. Če birokrati ne morejo narediti svojega dela, potem se ne bomo več pogovarjali in gremo drugam,” je zato produkcijski ekipi že prekipelo.

Vasica je izolirana, obkroža jo čudovita narava. FOTO: Aljoša Kravanja

Le še 10 odstotkov verjetnosti, da bodo snemali v Sloveniji Od briške vasice bodo tako kmalu dvignili roke, ne pa tudi od samega projekta. “Zdaj je že 90-odstotna verjetnost, da bomo projekt delali drugje. Ta teden gremo na razgovor na severozahod Španije, kjer je ena idilična vasica in potem še na jug Italije, kjer se prav tako zanimajo za ta šov, saj imajo tam veliko zapuščenih vasi. Imamo pa še nekaj drugih možnosti,” pravijo v produkcijski ekipi.

Pri projektu bi sodelovali slovenski strokovnjaki, kot je okoljevarstvenik Anton Komat, glasbenik in producent Aleš Klinar, slovenski arhitekt Alessio Primčič, največji del produkcijske ekipe bi bil iz tujine, manjši del pa zagotovo tudi iz Slovenije, pod vodstvom režiserja projekta BTTV (Back To the Village) Mika L. Murphyja (Gospodar prstanov, Hitri in drzni, Podzemlje – Underworld …).