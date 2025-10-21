Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Po Ljubljani 150 gradbišč. Kako se prebiti čez mesto?

Ljubljana, 21. 10. 2025 19.55 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Staša Lozar
Komentarji
20

Zastojem v Ljubljani očitno še ni videti konca. Župan Janković sicer za prihodnji teden napoveduje sprostitev prometa na Dunajski cesti, toda hkrati ob 150 gradbiščih že napoveduje nova. Prihodnje leto bo najmanj osem mesecev zaprta Kolodvorska, nato še Masarykova, najhujše zastoje pa pričakujejo ob prenovi podvoza pri Situli in prenovi Šmartinske ceste.

O najbolj kritičnih točkah župan Zoran Janković sicer – da dela napredujejo oziroma se zaključujejo. Da na Dunajski, pri podvozu, tečejo po načrtih. Prihodnji teden, obljublja, bo tu promet sproščen.

A medtem, ko vsaj eno gradbišče zapirajo, župan že napoveduje nova. "Ne da se drugače, če kdo misli ... šele začenja se, smo ravno v formi," pravi Janković.

Masarykova, Trg OF, vse mimo železniške postaje, do Šmartinske, vključno s podhodom pri Situli. 

To pa še ni vse. Kolodvorska bo zaprta za promet približno osem mesecev. Dela naj bi začeli aprila. In še – obeta se prenova celotne Šmartinske ceste, vse do obvoznice.

Prometni analitik Andrej Brglez pravi, da moramo biti hvaležni, da se dela, saj je to nujno, ker so ceste res slabe in nevarne. Ljubljana je utrujena od prometa, ceste pa so doslej premalo obnavljali, še doda.

ljubljana zapore cest zastoji promet delo na cesti
Naslednji članek

Primorska postaja leglo orientalskega sršena

Naslednji članek

Srhljivo prizorišče spolnega napada na 15-letnika: bodo zgradbe le zavarovali?

KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Zrcalo
21. 10. 2025 21.30
+1
Res je, da se v cestno, oz. prometno infrastrukturo ni nič vlagalo. Vse kar se dela zdaj, včasih celo malo na vrat na nos, bi morala Ljubljana imeti že pred 20, 30 leti.
ODGOVORI
1 0
Delavec_Slo
21. 10. 2025 21.24
Jure ve, ki zapravlja 28 mio aja ne v Sloveniji!
ODGOVORI
0 0
JOKS klub
21. 10. 2025 21.19
-2
Preveč se vozite z avtomobili.
ODGOVORI
0 2
Delboy Trotter
21. 10. 2025 21.15
+4
Kdaj bo Zaloška pri Fužinah prenovljena? Vsakič ko se peljem mi odleti kakšna zobna zalivka.
ODGOVORI
4 0
kuzapazi5
21. 10. 2025 21.12
+3
Namesto 150 gradbiš bi odprili 75 gradbišče in ekipe podvojili. Bi bilo bistveno hitreje in bolje.
ODGOVORI
3 0
SAKOSAKO
21. 10. 2025 21.12
+0
In to se gradi vse na kredite MOL in na občane! Tisti, ki bo vse to podedoval po koncu županovanja Jankovića bo pa itak.......
ODGOVORI
2 2
Luka40
21. 10. 2025 21.04
+7
Andrej Brglez!! Ni težava v tem, da se dela. Težava je v tem koliko časa se zadeve pri nam delajo!! In ne rabimo biti nekaj hvaležni saj vse plačamo!!!
ODGOVORI
7 0
THE GREAT WHITE HUNTER
21. 10. 2025 20.54
+3
Čez se gre po zraku. Skozi mesto je pa druga reč... Slovnica pa to
ODGOVORI
3 0
MIH?E
21. 10. 2025 20.52
+6
Hotelirstvo Jankovič rabi infrastrukturo za nove posle
ODGOVORI
6 0
ptuj.si
21. 10. 2025 20.52
+7
V vseh občinah se veliko dela, saj se bližajo volitve.
ODGOVORI
7 0
JanezNovak13
21. 10. 2025 20.51
+5
Prenovo Dolenjske ceste že nekaj časa napovedujejo. Bodo počakali, da Zok ne bo več župan, ker bo takrat kot upokojenec lepo doma in ga to ne bo motilo?
ODGOVORI
5 0
Artechh
21. 10. 2025 20.42
+1
Skiro in kolo sta prepovedana ti ki čakajo v avtih pravijo... Tako da nevem
ODGOVORI
1 0
Mekenzi
21. 10. 2025 20.40
+3
Kupi dron, in greš v Ljubljano k Jankoviću.
ODGOVORI
3 0
kalašnik
21. 10. 2025 20.39
+4
Problem je,ker se ne dela ampak se flika....za primer dajem zaloško kjer je levi pas mimo špara praktično nevozno
ODGOVORI
4 0
proofreader
21. 10. 2025 20.33
+6
Zoki bo zdaj v finišu nabral še zadnje procente, potem pa v Beograd koordinirat Expo.
ODGOVORI
6 0
NLKP
21. 10. 2025 20.32
+2
Kdaj bo tega konec?
ODGOVORI
3 1
Artechh
21. 10. 2025 20.43
+1
Nikoli, vedno večje obremenitve vedno več popravljanj
ODGOVORI
1 0
Colgate
21. 10. 2025 20.32
+6
150 gradbišč - od vsakega projekta 10%🤔
ODGOVORI
6 0
ap100
21. 10. 2025 20.29
+1
zoki zna, 1 novembra 2026 bo vse končano in ljubljančani bodo srečni ker imajo takega župna - zoki do konca
ODGOVORI
4 3
zmerni pesimist
21. 10. 2025 20.21
+3
A sam v ljubljani kaj pa drugot
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306