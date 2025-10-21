Po Ljubljani 150 gradbišč. Kako se prebiti čez mesto?

O najbolj kritičnih točkah župan Zoran Janković sicer – da dela napredujejo oziroma se zaključujejo. Da na Dunajski, pri podvozu, tečejo po načrtih. Prihodnji teden, obljublja, bo tu promet sproščen.

A medtem, ko vsaj eno gradbišče zapirajo, župan že napoveduje nova. "Ne da se drugače, če kdo misli ... šele začenja se, smo ravno v formi," pravi Janković.

Masarykova, Trg OF, vse mimo železniške postaje, do Šmartinske, vključno s podhodom pri Situli.

To pa še ni vse. Kolodvorska bo zaprta za promet približno osem mesecev. Dela naj bi začeli aprila. In še – obeta se prenova celotne Šmartinske ceste, vse do obvoznice.

Prometni analitik Andrej Brglez pravi, da moramo biti hvaležni, da se dela, saj je to nujno, ker so ceste res slabe in nevarne. Ljubljana je utrujena od prometa, ceste pa so doslej premalo obnavljali, še doda.