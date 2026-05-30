Po Ljubljani brnijo vespe

Ljubljana ima ta konec tedna poseben italijanski pridih, po njenih ulicah brnijo vespe. Tridnevno druženje v prestolnici poteka že 16., udeležili pa so se ga tako domači kot tuji ljubitelji vesp. Letos mineva tudi 80 let, odkar je legendarni dvokolesnik prvič zapeljal s proizvodnega traku. Visoka udeležba na dogodku je tudi danes dokazala, da je vespa res osvojila svet in postala priljubljena med ljudmi vseh generacij.