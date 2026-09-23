Po ločevanju odpadkov je pot še dolga: kaj vse najdejo v sortirnici?

Slovenija sodi med najuspešnejše evropske države na področju ločevanja odpadkov. Vsak prebivalec v povprečju letno pridela okoli 520 kilogramov odpadkov, od tega jih pravilno loči tri četrtine. V preostali četrtini pa je tudi veliko nevarnih odpadkov – od baterij in akumulatorjev, ki lahko povzročijo požar, do vnetljivih in strupenih barv. V sortirnici pa med mešanimi odpadki najdejo tudi poginule hišne ljubljenčke.