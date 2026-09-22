Do gradbenega dovoljenja v 60 dneh: kaj se je spremenilo v praksi?

Potem ko je v začetku meseca minister Franci Matoz napovedal pridobitev gradbenega dovoljenja v največ 60 dneh, je v sklopu pristojnih ministrstev začel delovati klicni center za pomoč uporabnikom.

V klicnem centru lahko stranke, ki so v postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja, poizvejo, kaj se dogaja z njihovo vlogo na upravni enoti. Trenutno je v postopkih za gradbene zadeve nerešenih 3749 zadev "od vloženih 8233," je v ponedeljek zagotovil minister.

Primere upočasnjuje samodejno vključevanje sosedov mejašev v postopke, je prepričan Matoz, zato je načelnikom UE dal navodilo, naj 48. člen obstoječega gradbenega zakona interpretirajo na način, da se sosede mejaše v postopke vključuje le izjemoma.

"Zato vprašanje, kako naj mejaš varuje svoje pravice in sploh izkaže vpliv gradnje, če ne ve, da postopek poteka in kakšna gradnja je predvidena," se sprašuje poslanka Tereza Novak iz Gibanja Svoboda. "Izjemoma pomeni, da bodo morali preučiti. Pravno varstvo morebitnih stranskih udeležencev ne bo v ničemer ogroženo," je zagotovil Matoz.

V večini primerov pa da so pritožbe podane neutemeljeno, še dodaja Matoz. "Jaz pa zaupam referentom oziroma načelnikom upravnih enot, da bodo to izjemoma tolmačili, da bodo zajeli tiste odstotke, ki so sedaj bili upravičeni sodelovati v postopku, ne pa tistih 70, 80 odstotkov," zaradi katerih da so se postopki lahko vlekli tudi do več let.

Podobno pravi tudi projektantka in arhitektka Jožica Curk. "Sosedje mejaši praktično ne morejo vplivati na ustavitev, lahko pa seveda zakomplicirajo in podaljšajo zadevo."