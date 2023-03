Po menjavi na čelu DeSUS še vedno zavrača združitev z Gibanjem Svoboda

Kongresa, ki so ga načrtovali v marcu, ne bo. V stranki je namreč prevladalo mnenje, da je stranka tudi zaradi številnih menjav v vrhu v zadnjih letih preživela turbulentne čase, zato bo naslednji kongres redni in bo potekal januarja prihodnje leto.

Jasnič je s čela upokojenske stranke odstopil na četrtkovi seji sveta stranke. Vodenje stranke je zdaj začasno prevzel Rifelj, ki napoveduje, da gre stranka naprej z novim programom, vizijo in statutom stranke. Podpredsedniki stranke so v četrtek postali Drago Kocbek , Milena Vrenčur in Silvo Grdešič .

A Rifelj je danes zatrdil, da združevanje z nobeno stranko ne pride v poštev. "Poglejte, kaj se je zgodilo z LMŠ in SAB. V trenutku, ko bi se združili, bi postali pozabljena zgodba," je prepričan. So se pa pripravljeni z Gibanjem Svoboda pogovarjati o projektnem sodelovanju oz. podpisu morebitnega protokola o sodelovanju, ključne prioritete za DeSUS so zdravstvena, pokojninska in davčna reforma ter Zakon o dolgotrajni oskrbi.

V Gibanju Svoboda namreč ustanavljajo seniorsko organizacijo stranke, ki bo avtonomna, široka politična platforma. Za svoje delovanje bo sprejela svoj statut, v njej pa bodo lahko sodelovali tako člani stranke Gibanje Svoboda kot tudi posamezniki iz različnih organizacij, v katere se povezujejo starejši. Pogovore z DeSUS vodijo že nekaj časa in bodo z njimi tudi nadaljevali, so v stranki potrdili danes. Kot so še dodali, tudi ne želijo časovno pritiskati na končno odločitev DeSUS, saj da želijo pokazati, da so konstruktiven partner.