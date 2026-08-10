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Po mesecu dni hiša še kar prerešetana z naboji, soba pa polna krvi

Uršna sela, 10. 08. 2026 17.01 pred 19 urami 2 min branja 37

Avtor:
Manca Turk
Uničenje v hiši v Uršnih selih

Več kot mesec dni po eni največjih policijskih akcij pri nas, je hiša na Uršnih selih, v kateri je 41-letni ropar domačina zadrževal kot talca, še vedno prerešetana z naboji, soba, kjer si je napadalec vzel življenje, pa polna krvi. Kako je to mogoče? Policija je dan po intervenciji javno zagotovila, da bo škodo odpravila. Zakonca, ki v hiši živita že 20 let, pa pravita, da skušata Policija in podjetje, ki jim hišo oddaja, čiščenje naprtiti njima.

Kot da policijska akcija v domu, kjer sta zakonca Ljutić v najemu živela 20 let, ni bila dovolj. Tudi mesec po filmskem obleganju Policije na Uršnih selih družinska hiša ostaja povsem razdejana. "Moje jakne so bile umazane z bruhanjem, sin jih je vrgel stran. Podobno je bila z bruhanjem umazana tudi majica. Najbrž je bruhal zaradi solzivca," ugotavlja Đevad Ljutić.

Kri roparja, ki je našega sogovornika vzel za talca, je prepojila tla sobe, hodnik je posut s črepinjami in prahom, stene pričajo, kako silovito streljanje se je sprožilo tisto usodno soboto, ko sta policista Đevada Ljutića potegnila iz hiše in ga spravila na varno.

Zakonca Ljutić zdaj že mesec dni živita v hotelu, ki ga plačuje Rdeči križ. V hišo se zaradi travme nočeta vrniti, najemno pogodbo pa sta prekinila. Izseliti se morata do konca septembra. "Preživela sem vojni leta 1992, ki je divjala pri nas, in vsega imam dovolj. Če bi se vrnila. ne vem bi tam živela. To ni tame," pravi Sadeta Ljutić.

In čeprav je Policija dan po intervenciji zagotavljala, da bodo škodo odpravili, zakonca Ljutić trdita drugače. "Vsi so nama rekli, da morava počistiti sama, saj je to najina lastnina. Ampak ali sem to naredila jaz ali moj mož? Kdo je to naredil? Ne morejo me prisiliti," je jasna sogovornica.

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Na Generalni policijski upravi odgovarjajo, da pristojne službe zakoncema ves čas nudijo pomoč, prav tako z njima iščejo možnosti za drugo, trajno namestitev. Zaenkrat sta vse možnosti zavrnila. Na vprašanje, zakaj posledic intervencije še ved no niso očistili in kdaj jih bodo, pa Policija ni odgovorila. Po naših informacijah je situacija specifična, ker je hiša last Slovenskih železnic, zakonca pa sta zgolj najemnika.

Strokovni nadzor akcije

Policija je po skoraj 24-urnem lovu na oboroženega roparja izvedla tudi strokovni nadzor te akcije. Je že znano, kaj je pokazal?

Generalna policijska uprava je zaradi uporabe prisilnih sredstev in drugih policijskih pooblastil imenovala komisijo, ki se bo zdaj ukvarjala predvsem s tistimi deli akcije, ko je med policisti in storilcem prišlo do stika.

Ko je torej ropar v gozdu na območju Uršnih sel napadel dva policista, ju razorožil nato pa nadaljeval z begom v notranjost gozda, kjer je streljal še proti policistom specialne enote.

Preverila pa bo tudi vse okoliščine medsebojnega ognja med storilcem in policisti, ki se je odvilo v hiši, kjer je moški Đevada Ljutića zadrževal kot talca.

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KOMENTARJI37

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Jimi1
11. 08. 2026 15.17
Ha, figo je ta "storilec" samomor naredil... Pred leti je metličan Plut, še v času JUGE privatizeral cca 600 nabojev in 2 kalašnika in 2 policista napolnil s svincem... Na Gorjancih pa baje samomor naredil... Moj oče je videl oni avto ,ki so ga ustavili preluknjan bolj kot švicarski sir. Podobno obdelan kot to stanovanje. Imam občutek da nam spet svoje zgodbice policisti prodajajo...
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0 0
zajfa
11. 08. 2026 11.48
Če bi bila zajeta "talka", bi sedaj že zbirali zamaške, ustanovil bi se pevski zbor "Talci", Predsednica Republike bi ji podelila medaljo za hrabrost in država bi ji prenovila hišo; plus odškodnina direkt na račun tam okoli 200 000eur in jasno že doživljenjska renta 1000eur. Tako, pa tega gospoda nihče ne povoha, ker ni pravega spola, priimka, narodnosti, izgleda, starosti itd.
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0 0
Arzen
11. 08. 2026 11.02
ČLOVEK SO V NJEGOVI HIŠI VZELI ZA TALCA!!! SULI OKNA VRATA STENE MIZE OMARE!!! SEDAJ PA MORA TALEC KRITI ŠKODO :) SAMO V SLO!!!
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+2
3 1
Tomaž Hacin
11. 08. 2026 10.24
Pa to so stare novice, a sedaj boste to zadevo vseskozi ponavljali.
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0 0
Amethist
11. 08. 2026 09.45
to je stvar lastnika in zavarovalnice. Niti najemnika, niti policije.
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+3
5 2
Rudar
11. 08. 2026 11.23
Točno tako.
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0 0
galeon
11. 08. 2026 09.26
Policija s čiščenjem nima nič. Latnik in uporabnik naj se pobrigata sama.
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+3
7 4
Hahahhaha
11. 08. 2026 09.01
Dnevna doza ustrhovanja.
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+0
1 1
?iro123
11. 08. 2026 08.58
Kk dolg sta že v Sloveniji pa še kr pričata po svoje.
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+10
11 1
Morgoth
11. 08. 2026 08.57
Se je dževade že naučil kakšno slovensko besedo?
Odgovori
+10
10 0
Julijann
11. 08. 2026 08.28
Kdor je prostore poškodoval, jih naj še počisti in popravi.
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-4
4 8
Rudar
11. 08. 2026 08.35
Tud če je mrtev?
Odgovori
+5
7 2
Rudar
11. 08. 2026 08.28
Po mnenju nekaterih bi policaji morali po karambolu počistiti cesto. Naj si spuca sam hišo in aj bo hvaležen, da so mu rešili življenje.
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+5
9 4
DAEMONIUM
10. 08. 2026 21.58
Asedajoa si bosta tadvamihramta iz BiH se zmisljevala kaj bosta sprejela medtem ko marsikateri slovenec tesko prezivi preko meseca?????
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+4
7 3
Uporabnik1921539
10. 08. 2026 21.57
po kaksni logiki bi moral to cistiti lastnik?
Odgovori
-1
4 5
Rudar
11. 08. 2026 08.25
Po kakšni logiki pa ne?
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+1
6 5
Hribovito2020
10. 08. 2026 19.11
Ma samo jamranje. Vse se da urediti
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+9
12 3
inside1
10. 08. 2026 19.09
nič novega. oni so z akcijo končali....drugo jih ne briga
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+6
11 5
bandit1
10. 08. 2026 18.13
Jutri pride komandir PP kjer stanujeta, in cel čistilni servis, da vas pospravijo tja od kjer ste prišli. Ma ne cvilite.
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+9
21 12
iziizi
10. 08. 2026 18.10
Nista priviligirana in drzava ne naredi nic
Odgovori
-6
7 13
Na pol ovca
10. 08. 2026 18.07
Ta dogodek je prikazal vso bedo Slo policije ki se je sposobna izživlajti and državljani ki si drznejo peljati 10km/h več od dovoljenega, prečkati cesto ob rdeči luči, če ni migrant, ko pa pride DEJANSKO delo za Policijo pa KATASTROFA sicer pa kaj vse jemljejo medse več kot za radar držati, kasirati tako niso
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-4
13 17
Rudar
11. 08. 2026 08.26
Ta dogodek je pokazal strokovnost policije. Konec koncev so majstru rešili življenje.
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+5
7 2
dron
10. 08. 2026 17.52
Matoz mu je obljubil, da bojo kletarji zglancali in spolirali stanovanje v nulo🤣😉
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+2
9 7
Darko32
10. 08. 2026 17.51
Tukaj ima podnajemnik prav, da ne počiti, saj mu niso dali dovoljenja. Zakaj je to pomembno. Namreč SODIŠČE bi moralo ugotoviti, da so vsi dokazi zbrani in zavarovani, ter da lahko lastnik naroči cenilca, kateri bo ocenil škodo, katero bodo POLICAJI poravnali. Zato tukaj vidimo površno delo POLICAJEV in nič drugega. Zavarovalnica nebo plačala. Zato pravim, d ase bo ta agonija nadaljevala še cca 6 mesecev. Zato ima podnajemnik popolnoma prav, da ne očisti nič in naj se temeljito zavarujejo dokazi, da si nebo kdo kasneje začel z zlorabami v to smer.
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+7
15 8
Pinokio
10. 08. 2026 20.08
Nehaj nakladati. Policaji imajo da lovijo lopove, kriminalce, ne pa čedijo hiše. Za to so čistilni servisi ali pa to opravi lastnik hiše. Ampak, je že boljše jamrati in kazati na druge. Fio bi bilo, če bi kakšno besedo povedal v slovenščini, če že leta in leta živi v Sloveniji.
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+3
5 2
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