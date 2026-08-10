Po mesecu dni hiša še kar prerešetana z naboji, soba pa polna krvi

Kot da policijska akcija v domu, kjer sta zakonca Ljutić v najemu živela 20 let, ni bila dovolj. Tudi mesec po filmskem obleganju Policije na Uršnih selih družinska hiša ostaja povsem razdejana. "Moje jakne so bile umazane z bruhanjem, sin jih je vrgel stran. Podobno je bila z bruhanjem umazana tudi majica. Najbrž je bruhal zaradi solzivca," ugotavlja Đevad Ljutić .

Kri roparja, ki je našega sogovornika vzel za talca, je prepojila tla sobe, hodnik je posut s črepinjami in prahom, stene pričajo, kako silovito streljanje se je sprožilo tisto usodno soboto, ko sta policista Đevada Ljutića potegnila iz hiše in ga spravila na varno.

Zakonca Ljutić zdaj že mesec dni živita v hotelu, ki ga plačuje Rdeči križ. V hišo se zaradi travme nočeta vrniti, najemno pogodbo pa sta prekinila. Izseliti se morata do konca septembra. "Preživela sem vojni leta 1992, ki je divjala pri nas, in vsega imam dovolj. Če bi se vrnila. ne vem bi tam živela. To ni tame," pravi Sadeta Ljutić.

In čeprav je Policija dan po intervenciji zagotavljala, da bodo škodo odpravili, zakonca Ljutić trdita drugače. "Vsi so nama rekli, da morava počistiti sama, saj je to najina lastnina. Ampak ali sem to naredila jaz ali moj mož? Kdo je to naredil? Ne morejo me prisiliti," je jasna sogovornica.