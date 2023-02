Po ministrovem nagovoru na seji skupščine ZZZS z dodatnimi pojasnili

Po torkovem zasedanju skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), katere se je s pojasnili glede zdravstvene reforme udeležil tudi zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan , so se zdaj odzvali tudi z ZZZS. Minister je na skupščini med drugim govoril tudi o tem, da je želelo vodstvo ZZZS drastično znižati cene storitev. O slednjem so dejali, da zavod ni zmanjševal cen storitev ter da so bili popravki cen posameznih skupin primerljivih primerov (SPP) popolnoma utemeljeni.

"Šlo je namreč za izračunane z algoritmi in dogovorjeno metodologijo, ki je bila posledica novih klasifikacij, kjer je šlo za nove – manj zahtevne primere SPP. Ti niso imeli primerjave v dotedanjih bolj zahtevnih primerih, s katerimi so jih izvajalci primerjali in zahtevali popravke," so pojasnili. S prvim januarjem je bila namreč na pobudo ZZZS ustanovljena nova verzija klasifikacij bolezni, postopkov in SPP. S tem pa se je število SPP bistveno povečalo, zato so zanje začasno postavili nove cene, te pa so bile določene po enotnih pravilih: če je SPP ostal enak, je cena ostala enaka, če se je SPP razdelil na dražjo ali cenejšo (zahtevnejšo ali manj zahtevno), pa so obe popravili tako, da v povprečju ostane na enakem nivoju.

Dodali so, da so se izvajalci pritoževali zaradi novo oblikovanih cen, a da popravkov niso zahtevali za tiste SPP, kjer so cene ostale enake, četudi se je zahtevnost teh zmanjšala. Je pa ministrstvo za zdravje zahtevalo, da nobena cena za nobeno skupino ne sme biti nižja od dosedanje, četudi gre za manj zahtevni SPP, ki ni primerljiv s prejšnjim zahtevnejšim SPP.

'Uskladitev šifrantov bo mogoča, ko bo pripravljen nabor kliničnih storitev, ki bodo vpisane v e-karton'

Bešič Loredan je na seji izpostavil tudi pomen transparentnosti sistema, da bo jasno, ali je zbran denar za zdravstvo uporabljen smotrno in učinkovito. Kako točno naj bi bila videti prenova zdravstvene blagajne, minister ni podal konkretnih pojasnil, večkrat pa je poudaril pomen vzpostavitve transparentnosti sistema s primerljivimi podatki. "Za vsak evro, ki ga damo za zdravstvo, moramo točno vedeti, za kaj smo ga porabili," je poudaril. Kritiziral je tudi dvojnost sistema oz. neenotnost kod, ki jih imata Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in ZZZS.