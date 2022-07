Po mirnejši noči na Krasu znova opozorilo ljudem: 'Ne hodite sem na izlete'

Noč je za več kot 700 gasilcev, ki so bdeli nad plameni na goriškem Krasu minili dokaj mirno. V nedeljo so s pomočjo izdatne pomoči iz zraka uspeli obvladati požar, tako pa je ostalo tudi tekom noči. Kot so sporočili iz civilne zaščite, so gasilci uspeli obvladati tudi vsa manjša aktivna posamezna žarišča, ki so se pojavila v preteklih urah. Ljudi pa ob tem znova opozarjajo, naj na ta del Krasa ne prihajajo na izlete in ogled požarišča. Na terenu so namreč še vedno številne enote, prav tako pa je območje zaradi ožganih drevesa ter neeksplodiranih ubojnih sredstev tudi nevarno.

Na goriškem Krasu so gasilci tudi to noč bdeli nad velikim območjem, ki ga je minuli teden zajelo več obsežnih požarov. Čez noč je na celotnem območju skupaj dežuralo 734 gasilcev, ogenj še vedno ostaja pod nadzorom. "Noč je bila za vse gasilce in druge službe za zaščito in reševanje dokaj mirna," je glavno sporočilo nočnega vodje intervencije Stanka Močnika. Več kot 700 gasilcev, ki je varovalo območje, je tekom noči izvajalo nadzor ter čistilo in zalivalo robove požarišča. "Sicer je bilo tudi nekaj manjših aktivnih posameznih žarišč, a so tudi te obvladali," so sporočili iz civilne zaščite. icon-expand Zalivanje požarišča FOTO: Bobo Ob tem na Agenciji RS za okolje opozarjajo, da je na Primorskem še vedno razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod po Sloveniji. Tleča tla bi lahko sicer dokončno pogasile morebitne torkove padavine. Na cesti proti Krasu je občasno večje število gasilskih vozil na nujni vožnji. "Prosimo voznike, da jim omogočijo čim lažji prehod," opozarja prometno-informacijski center. Ob tem pa ljudem znova namenjajo opozorilo: "Ne prihajajte na ta del Krasa na izlete in ogled požarišča." Na terenu so namreč še vedno gasilci, gozdni delavci, vojaki, nevarnost pa predstavljajo tudi ožgana drevesa ter še vedno neeksplodirana ubojna sredstva iz I. svetovne vojne. V nedeljo je okoli 1500 gasilcem v boju s plameni pomagala tudi izdatna pomoč iz zraka. Sodelovale so zračne enote iz Slovenije, Srbije, Madžarske, Italije, Slovaške in Avstrije, popoldne pa sta prelet izvedli tudi letali Spartan iz Romunije. Zračne enote so tako izvedle prek 150 ur naletov, sicer pa je bilo še največ težav na severnem delu požarišča, v smeri Vipavske doline. V intervenciji pa je v nedeljo sodelovalo še okoli 260 gozdnih delavcev oziroma sekačev, 144 pripadnikov Slovenske vojske ter pripadniki civilne zaščite, policije, nujne medicinske pomoči, Rdečega križa, Darsa in drugih služb. PREBERI ŠE Požar je pod nadzorom, a Kras bo ponoči vseeno varovalo 700 gasilcev Ker so na Zavodu za gozdove Slovenije zaradi postopnega umirjanja razmer ocenili, da pomoč prostovoljcev sekačev v naslednjih dneh ne bo več potrebna, zato ukinjajo zbirno mesto pri osnovni šoli v Komnu. Kot so sporočili, bo koordinacija nujnih gozdarskih del odslej potekala v centralnem štabu v Kostanjevici na Krasu.